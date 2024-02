Kot drugi je barve svojega novega dirkalnika formule 1 pokazal britanski Williams. FW46 je še bolj moder kot lani, v skladu s tradicijo, ko so pred desetletji osvojili 114 dirk, sedem dirkaških in devet konstruktorskih lovorik. Zdaj so samo še senca stare slave, a trdijo, da so z lanskim sedmim mestom dokazali, da se počasi vračajo.

Ponedeljek je dan, ko se na ogled postavita nova dirkalnika dveh zasebnih ekip z najdaljšo tradicijo, ki pa sta po slovesu Franka Williamsa in Petra Sauberja izgubili večji del svoje identitete. Williams ga je že pokal, Sauber ga bo v večernih urah.

Alex Albon je prvi adut WIlliamsa, lani je odpeljal nekaj zelo dobrih dirk. Foto: Williams Racing Ekipa formule 1 Williams je bila ustanovljena že konec 70. let, v 90. letih je osvajala zmage in lovorike. Odtlej pa je v postopnem zatonu. Po upokojitvi Franka Williamsa jo je nekaj časa še vodila hčerka Claire Williams, od leta 2020 pa je v lasti finančne družbe Dorilton Capital in jo s staro slavo povezujeta samo še ime in precej zastarela oprema v tovarni v Grovu (brez zmage so že 12 let). Od lani novi vodja ekipe James Vowles, ki je pred tem uspešno delal v Mercedesovi ekipi, je odločen, da se postopno spet vrnejo na pravo pot. Lani so prvenstvo končali na sedmem mestu (28 točk) in obdržali oba voznika. Britanec Alex Albon je po dvakrat navdušil s sedmim in osmim mestom, Američan Logan Sargeant je kljub eni sami točki in številnim kritikam dobil še eno priložnost. Članica njihove dirkaške akademije je Jamie Chadwick, ena najuspešnejših voznic zadnjih let.

James Vowles je v ekipo prinesel znanje iz Mercedesove tovarniške ekipe. Foto: Williams Racing Dirkalnik FW46 so predstavili v New Yorku. Je atraktivnih modrih barv (v skladu s staro zmagovalno Williamsovo tradicijo, pravijo), kombinezona dirkačev pa bosta pretežno bela. Obenem so predstavili tudi novega/starega partnerja, japonsko podjetje Komatsu. To jim je v 90. letih izdelalo menjalnik za oba šampionska dirkalnika (1996, 1997). Zanimivo: novi šef njihovega tekmeca, ekipe Haas, je Ayao Komatsu, ki sicer s tem podjetjem nima nič skupnega, je pa zanimivo naključje. "Ekipi sem se pridružil pred letom dni, odtlej smo premagali že številne izzive in osvojili sedmo mesto med konstruktorji. To nam je veliko pomenilo. Dokazali smo, da smo zgradili dobre temelje in lahko od tu naprej samo napredujemo," je poudaril Vowles. Predstavitev je bila namenjena bolj razkritju barv in partnerjev, zadnji dizajn dirkalnika bodo pokazali šele 20. februarja, ko bodo dan pred testiranji v Bahrajnu opravili promocijsko snemanje.

Barvna shema novega Williamsa je zagotovo zelo atraktivna. Bo tudi hiter? To pa je druga zgodba. Foto: Williams Racing

Nekoč Sauber, lani Alfa Romeo, čez dve leti Audi

Sauber je del formule 1 od leta 1993, a danes to ni več mala švicarska ekipa Petra Sauberja. Najuspešnejša je bila pred dvema desetletjema, ko jo je za štiri leta prevzel BMW. Odtlej pa se znova išče, za krajši čas se je na čelo vrnil Peter Sauber, nato so imeli prvo šefico ekipe Monisho Kaltenborn, od leta 2016 pa je tudi Sauber v lasti finančne družbe, ki z avtomotošportom nima nič (Longbow Finance). Zadnjih pet let smo ekipo poznali kot Alfa Romeo, a je bil italijanski avtomobilski proizvajalec samo pokrovitelj. Zdaj se je umaknil, saj bo s sezono 2026 ekipo prevzel nemški koncern Audi. V prehodnem obdobju teh dveh let so tako vrnili staro ime Sauber in ji dodali dva pokrovitelja. In zato precej nenavadno ime Stake F1 Team Kick Sauber. Tudi oni imajo novega šefa ekipe, to je Alessandro Alunni Bravi, medtem ko Andreas Seidl v ozadju vodi transformacijo v Audi. Z vsega 16 točkami so bili lani predzadnji, tudi letos pa bosta za volanom Sauberja Valtteri Bottas in Guanju Džov.