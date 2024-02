Na sredinem zajtrku je prejel udarec po nosu #video

Šef in solastnik Mercedesove ekipe formule 1 Toto Wolff je na spletni novinarski konferenci spregovoril o odločitvi Lewisa Hamiltona, da jih po letošnji sezoni zapusti. "Zgodilo se je tako, da sva se dobila na kavi pri meni v Oxfordu in mi je rekel, da se je odločil, da bo leta 2025 dirkal za Ferrari." Zamere vseeno ne bo. "To je kot v ragbiju. Med igro padajo udarci po nosu, izven igrišča pa imamo spoštljiv odnos."

Lewis Hamilton in Toto Wolff sta skupaj spisala izjemno zgodbo. Foto: Guliverimage Ne zgodi se pogosto, da bi ekipa formule 1 pripravila spletno novinarsko konferenco. A po šokantni odločitvi, da Lewis Hamilton predčasno prekine pogodbo z Mercedesom in ekipo zapusti po koncu letošnjega prvenstva, je šef ekipe Toto Wolff enostavno moral odgovoriti na nekaj novinarskih vprašanj. "Formula 1 in življenje na sploh sta me naredili trdoživega, tako da se ne dam niti presenečenjem," je uvodoma dejal Wolff, a priznal, da vsaj v tem trenutku take odločitve voznika, ki jim je pridirkal šest dirkaških lovorik, ni pričakoval. "Podpisali smo kratkoročno pogodbo. Vedeli smo, da je našega sodelovanja lahko konec po enem ali dveh letih. Presenečen pa sem bil, ko sem pred nekaj dni slišal te govorice, a sem želel počakati na skupni zajtrk, ki sva ga imela v sredo."

Odločitev, še preden je W14 preizkusil v simulatorju

Postala bosta ekipna kolega in tekmeca, a šele čez leto dni. Foto: Reuters In na zajtrku je Hamilton udaril z novico, da se je dogovoril s Ferrarijem. "Presenečenje je mogoče samo čas njegove odločitve. Zgodilo se je tako, da sva se dobila na kavi pri meni v Oxfordu, preden se je vrnil na tovarno, in mi je rekel, da se je odločil, da bo leta 2025 dirkal za Ferrari. In to je bilo to. Pogovarjala sva se dobro uro. In zdaj smo tukaj." V medijih se je ugibalo, da je 39-letni dirkač že v simulatorju dojel, da bo tudi novi dirkalnik W14 nekonkurenčen za zmage. A Wolff zdaj pravi, da ga je Hamilton v simulatorju prvič preizkusil šele ta petek, torej po odločitvi, da po sezoni odide k Ferrariju. "Razložil mi je, da potrebuje nov izziv, novo okolje. In da je zdaj mogoče za to zadnja priložnost. Smo odrasli fantje. Vedeli smo, da imamo kratkoročno pogodbo. Mogoče bo pa to dobro za obe strani."

Ne bo zamer

Zavedajo se, da bo v zadnji skupni sezoni težko premagati Verstappna. Foto: Reuters Hamilton in Wolff sta sicer dobra prijatelja, zamer tako ne bo. "To je kot v ragbiju. Med igro padajo udarci po nosu, izven igrišča pa imamo spoštljiv odnos. Presenečenje je bilo torej samo čas odločitve. Mogoče pa nam je želel dati nekaj več časa, da se odločimo, kaj bomo storili naslednje leto." Torej, kdo bo Hamiltona zamenjal v Mercedesovem kokpitu. Ni lahko naslediti zmagovalca 103 dirk. "Kot prvo, imamo Georgea, ki je odličen, ki je že konkurenčen Lewisu. Ker že imamo takega dirkača, bo odločitev za drugega lažja." A najprej je tukaj še celotna sezona 2024, ko se želijo znova soočiti z Maxom Verstappnom in Red Bullom.