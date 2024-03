Dobivala se je z igralcem, nato ji ga je prevzela mama

Ko se je Tish Cyrus, mama popzvezdnice Miley Cyrus, lani poročila z igralcem Dominicom Purcellom, so mnogi opazili, da se poroke ni udeležila njena najmlajša hči, pevka Noah Cyrus. Zdaj so v javnost prišle podrobnosti, ki pojasnjujejo njeno odsotnost – pred poroko s Tish naj bi se Purcell dobival z Noah, poroča tabloid Us Weekly.

"Noah se je videvala z njim, ko ga je zapeljala njena mama," je za tabloid povedal neimenovani vir: "Povsem jo je pretreslo, da ji je mama prevzela Dominica."

Tish Cyrus in Dominic Purcell sta se poročila avgusta lani. Foto: Profimedia

Da se igralec, znan po vlogi iz serije Beg iz zapora (Prison Break), dobiva s 30 let mlajšo pevko, naj bi njena mama vedela, a ga je kljub temu začela osvajati, še poroča tabloid, vse od takrat pa so na bojni nogi.

Pred Purcellom je bila Tish Cyrus skoraj 30 let poročena s country zvezdnikom Billyjem Rayem Cyrusom, s katerim ima ob Miley in Noah še sina Braisona.