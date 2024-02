Svetovni zvezdniki se na rdečih preprogah pred podelitvami običajno pojavijo v drznih in zanimivih oblačilih, s katerimi pokažejo veliko golote. Lani so bile predvsem zvezdnice v znamenju bleščic, perja in prosojnosti, na letošnji podelitvi nagrad grammy pa ni bilo tako. Namesto golote je prevladovala eleganca.

Zvezdnice, kot so Taylor Swift, Alessandra Ambrosio, Paris Hilton, Dua Lipa in Christina Aguilera, so za 66. podelitev nagrad grammy izbrale elegantne obleke in videz dopolnile s prestižnim nakitom.

Miley Cyrus ni pozabila nikogar, razen morda spodnjih hlačk

Nekatere so se kljub prevladujočemu trendu odločile za nekaj več drznosti. Izstopala je predvsem Miley Cyrus, ki je za rdečo preprogo izbrala zlato pleteno obleko, ki je prekrila samo njene intimne predele. V nadaljevanju noči se je zvezdnica večkrat preoblekla in oboževalce presenetila s štirimi oblekami. Vsem je bila skupna bujna pričeska, s katero je spominjala na levinjo.

V svojem govoru ob prejemu nagrade se je Cyrusova zahvalila vsem, ki ji pomagajo pri glasbenem ustvarjanju, in se pošalila: "Mislim, da nisem pozabila nikogar, razen morda spodnjih hlačk."

“i don’t think I forgot anyone but i might’ve forgotten underwear”



MILEY CYRUS ALWAYS GONNA BE ICONIC#GRAMMYs pic.twitter.com/DsSit9iTsw — 𝐬𝐡𝐚𝐧 (@shanxeditss) February 5, 2024

Poglejte, kaj so za rdečo preprogo oblekli zvezdniki:

Manekenka Alessandra Ambrosio Foto: Reuters

Manekenka Heidi Klum Foto: Reuters

Pevki Lana Del Rey in Taylor Swift Foto: Reuters

Pevka Madison Beer Foto: Reuters

Glasbenik John Legend Foto: Reuters

Paris Hilton Foto: Reuters

Pevka Christina Aguilera Foto: Reuters

Pevka Dua Lipa Foto: Reuters

Glasbenika Ed Sheeran in Aaron Dessner Foto: Reuters

Pevka Dawn Richard Foto: Reuters

Pevka Ayra Starr Foto: Reuters

Igralka Kat Graham Foto: Reuters

Igralka Ella Balinska Foto: Reuters

Manekenka Haley Kalil Foto: Reuters

Pevka Bebe Rexha Foto: Reuters

Pevka Molly Tuttle Foto: Reuters

Več fotografij z rdeče preproge si oglejte v spodnji fotogaleriji:

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Taylor Swift podrla rekord

Na 66. podelitvi glasbenih nagrad grammy so sicer slavile ženske. Največ nagrad je dobila kantavtorica Phoebe Bridgers, ki je osvojila štiri grammyje. Po tri nagrade sta prejeli pevki SZA in Victoria Monet, po dva grammyja pa so odnesle Billie Eilish, Miley Cyrus in Taylor Swift. Zadnja je postavila tudi nov rekord – z grammyjem za album Midnights je postala prva izvajalka, ki je grammyja za album leta osvojila že štirikrat. Pred tem je osvojila tudi grammyja za najboljši pop album in v zahvalnem govoru razkrila, da pripravlja novega, ki bo izšel 19. aprila.

Več o podelitvi nagrad grammy:

Preberite tudi: