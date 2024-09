Dolly Parton in Miley Cyrus sta odkrili, da je njuna vez še močnejša, kot sta sprva mislili. S pomočjo rodoslovja in proučevanja družinskih dreves sta namreč ugotovili, da sta pravzaprav sestrični v sedmem kolenu.

Njuno sorodstveno vez so potrdili na spletni strani rodoslovnega podjetja Ancestry. "Z uporabo milijarde zgodovinskih zapisov in javnih družinskih dreves smo odkrili, da sta Dolly Parton in njena krščenka Miley Cyrus sestrični v sedmem kolenu," so zapisali.

Njun skupni prednik je moški po imenu John Brickey, ki je bil rojen leta 1740 v Virginiji. Kasneje se je z ženo in otroki preselil v okrožje Blount v Tennesseeju in tam ostal do svoje smrti leta 1806. Družina Brickey sicer izvira iz Francije, njihov prednik pa je v ZDA prišel v 17. stoletju.

Brickey je šesti praded 78-letne Parton in sedmi praded 31-letne Cyrus.

Je njena krstna botra

Parton se je na razkritje odzvala v ponedeljkovi oddaji Access Hollywood. "Z Miley sva si tako blizu. Mislila bi, da sva vsaj sestrični v tretjem kolenu," je dejala. In dodala: "To me ne preseneča, ker sva del družine druga druge."

Dolly Parton je sicer krstna botra Miley Cyrus. V vlogi njene tete se je pojavila tudi v več epizodah najstniške serije Hannah Montana. O svoji povezanosti sta spregovorili že večkrat.

Čas razkritja sovpada z izdajo novega družinsko osredotočenega albuma 78-letne country pevke, ki bo izšel novembra. Albumu bodo dodali dokumentarno serijo s štirimi epizodami, ki bodo prikazale njene začetke in poreklo. Obogatili jih bodo z intervjuji s številnimi družinskimi člani, med katerimi je zdaj pričakovati tudi Miley Cyrus.

