Je velika uspešnica Miley Cyrus plagiat?

Pevko Miley Cyrus tožijo v povezavi z njeno skladbo Flowers. Zvezdnico obtožujejo domnevnega posnemanja skladbe Bruna Marsa iz leta 2013 When I was your man. Tožbo je zaradi kršenja avtorskih pravic v Los Angelesu vložilo podjetje Tempo Music Investments, ki trdi, da pesem Flowers vključuje nepooblaščeno "izkoriščanje" pesmi Bruna Marsa, ki pa s tožbo ni povezan.

31-letno pevko Miley Cyrus in njene soavtorje tožijo zaradi njene uspešnice Flowers iz leta 2023, pri kateri naj bi posnemali dele pesmi Bruna Marsa iz leta 2013 z naslovom When I Was Your Man, ki sicer velja za eno njegovih najuspešnejših skladb.

Tožbo je v ponedeljek na zveznem sodišču v Los Angelesu vložilo podjetje Tempo Music Investments, ki trdi, da pesem Flowers Miley Cyrus vključuje nepooblaščeno "izkoriščanje" pesmi Bruna Marsa. V tožbi sta poleg Cyrus omenjena tudi soavtorja Gregory Hein in Michael Pollack, Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart in druga podjetja pa so obtožena distribucije pesmi, je poročal The Guardian.

Bruno Mars v tožbi ni tožnik

Bruno Mars, izvajalec in soavtor pesmi When I Was Your Man, v tožbi ni tožnik, saj je postopek na sodišču sprožilo podjetje Tempo Music, ki ima v lasti del pesmi When I Was Your Man in so ga kupili od soavtorja pesmi Philipa Lawrencea, ki je uspešnico napisal z Marsom, Arijem Levinom in Andrewem Wyattom. Podjetje Tempo Music prav tako zahteva odškodnino, ki še ni določena, Miley Cyrus pa v tožbi prepovedujejo reprodukcijo, distribucijo ali javno izvajanje pesmi.

Kot je zapisano v tožbi, tožnik Tempo Music trdi, da vsak oboževalec pesmi When I Was Your Man Bruna Marsa ve, da Flowers Miley Cyrus vsega tega uspeha ni dosegla sama. "Flowers podvaja številne melodične, harmonične in lirične elemente When I Was Your Man, vključno z melodično zasnovo višine in zaporedjem verza, povezovalno basovsko linijo, nekaterimi takti refrena, nekaterimi gledališko-glasbenimi elementi, liričnimi elementi in specifično progresijo akordov," je po poročanju Guardiana zapisano v tožbi.

Tožnik trdi, da je Cyrus ustvarila izpeljanko brez avtorizacije

Kot še trdi tožnik, je na podlagi kombinacije in števila podobnosti med obema posnetkoma nesporno, da pesem Flowers ne bi obstajala brez When I Was Your Man. "S pesmijo Flowers so Cyrus, Hein in Pollack brez avtorizacije ustvarili izpeljano delo (izpeljanko) pesmi When I Was Your Man," so v tožbi še zapisali tožniki.

Pesem Flowers, ki je vodilni singel na njenem lani izdanem albumu Endless Summer Vacation, je sicer Miley Cyrus na letošnji slovesnosti prinesla grammyja za najboljši pop solo nastop in se kmalu po izdaji hitro zavihtela na vrhove glasbenih lestvic po svetu. Za pesem je kasneje prejela tudi grammyja za najboljši "record of the year". Pesem je bila lani osem tednov na prvem mestu v ZDA in deset tednov v Veliki Britaniji.