Ločitev v znani glasbeni družini

Billy Ray, Miley in Tish Cyrus leta 2019

Billy Ray, Miley in Tish Cyrus leta 2019 Foto: Guliverimage/Kay Blake

Znani country glasbenik Billy Ray Cyrus in njegova žena Tish Cyrus se ločujeta, poroča spletni tabloid TMZ. V 30-letnem zakonu se jima je rodilo pet otrok, med njimi popzvezdnica Miley Cyrus in njena mlajša sestra, prav tako glasbenica Noah Cyrus.

Ker ima Noah, ki je njun najmlajši otrok, že 22 let, se jima glede skrbništva ne bo treba pogajati, se pa Tish, ki je vložila zahtevo za ločitev, zavzema za enakovredno delitev premoženja. Kot razlog za ločitev je navedla nepremostljive razlike med njo in možem, še poroča TMZ.

Že tretja zahteva za ločitev

Tish je v zahtevi za ločitev navedla tudi, da z glasbenikom že več kot dve leti ne živita več skupaj. To je sicer že tretjič, da je eden od njiju vložil zahtevo za ločitev. Prvič je to storil Billy Ray leta 2010, pa potem zahtevo preklical, leta 2013 je zahtevo za ločitev vložila Tish in jo kmalu zatem prav tako preklicala.

