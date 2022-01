Tudi s petim ni bilo sreče: Pamela Anderson se ločuje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pamela Anderson se ločuje od svojega petega moža Dana Hayhursta, s katerim se je poročila na božični večer leta 2020, poroča Rolling Stone in dodaja izjavo neimenovanega vira, da je bil njun zakon "pandemični vrtinec".

Ta zveza je sicer že od samega začetka burila duhove, Hayhurstova prejšnja partnerica je namreč igralko obtožila, da je "razdiralka družin".

"Najina zveza, ki je trajala skoraj pet let, se je končala, ker sta se zapletla, medtem ko je bil še vedno z mano," je povedala za tabloid The Sun ter dodala, da je za razmerje med Andersonovo in Hayhurstom izvedela iz medijev.

Pamela Anderson se je pred Hayhurstom poročila petkrat: najprej z glasbenikom Tommyjem Leejem, s katerim ima dva sinova, nato s še enim glasbenikom Kidom Rockom. Z glasbenim producentom Rickom Salomonom se je poročila dvakrat, prvič leta 2007, sledila je razveljavitev zakona, nato pa sta se poročila še leta 2013, a tudi takrat ni trajalo. Njen četrti mož je bil Jon Peters, s katerim je bila poročena le 12 dni.

