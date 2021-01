Seksi Pamela skočila že v peti zakon

Tokrat je Pamela Anderson večno zvestobo obljubila svojemu telesnemu stražarju Danu Hayhurstu, intimen poročni obred pa se je odvil na predvečer božiča na njenem posestvu na Vancouvrovem otoku v Kanadi, poroča portal Daily Mail. Pravzaprav na izmenjavi zaobljub ni bilo prisotnih ne prijateljev ne njunih družin, a ti njuno odločitev popolnoma podpirajo, je poudarila.

"Sem tam, kjer moram biti – v objemu moškega, ki me zares ljubi," je povedala v intervjuju in dodala: "Poročila sem se na posestvu, ki sem ga pred 25 leti odkupila od starih staršev. Tukaj sta se poročila tudi moja starša in še vedno sta skupaj, tako da se mi zdi, kot da bi sklenila neki krog."

Eden najbolj burnih zakonov je bil tisti s Tommyjem Leejem. Foto: Guliverimage/AP

53-letna kanadska zvezdnica se je v svojega telesnega stražarja zaljubila lani med zaprtjem zaradi pandemije covid-19 in kar takoj z njim skočila v zakon. To je njen peti mož. S Tommyjem Leejem je bila v zakonu med letoma 1995 in 1998, nato se je zaročila z modelom Marcusom Schenkenbergjem, a se nikoli nista poročila. V naslednji zakon je skočila s Kidom Rockom leta 2006 in se leto kasneje od njega že ločila. Leta 2007 je sledila že tretja poroka, in sicer z Rickom Salomonom. A tudi ta zakon ni trajal dolgo, leta 2008 je bila že spet ločena. Lansko leto je skoraj podrla lastni rekord kratkih zakonov, saj se je v istem letu poročila in ločila od produceta Jona Petersa, nato pa leto 2020 zaokrožila z najnovejšim zakonom z Danom.