Igralka trdi: Vegani so boljši ljubimci #video

Svoje razmišljanje je Pamela Anderson razkrila na Twitterju pretekli konec tedna. Zapisala je: "Vegani so boljši ljubimci. Holesterol v mesu, jajcih in mlečnih izdelkih povzroča otrdevanje žil (in ničesar drugega). Ne slabi samo srca, ampak upočasni pretok krvi do vseh telesnih organov. Svoje vsesplošno zdravje in vzdržljivost v spalnici lahko povečate s tem, da postanete vegani."

Vegans make better lovers.

The cholesterol in meat, eggs and dairy causes hardening of the arteries (and not much else)

It slows blood flow

to all the body's organs,

not just the heart.

You can improve your overall health

and increase stamina

in the bedroom

by going vegan.