Pred vrati je "veganuar": tokrat bo večji kot kadarkoli

Veganski januar oziroma "veganuar" je priljubljeno globalno gibanje, ki ima veliko privržencev tudi v Sloveniji. Zagovorniki veganske prehrane s to akcijo ljudi pozivajo, naj januarja presedlajo na izključno rastlinsko prehrano, s tem pomagajo svojemu telesu, živalim in vsemu planetu.

Za nekatere je veganski januar le način, kako telesu privoščiti oddih od decembrskih prazničnih pojedin, za druge je novoletna zaobljuba, da se bodo prehranjevali bolj zdravo, in če hočete, do okolja prijazno, spet tretji pa se na tak način za vedno pridružijo veganski skupnosti.

Foto: Pexels

Akcija izvira iz Velike Britanije, prvič so jo priredili leta 2014, vsako leto pa je število ljudi, ki so se ji pridružili, močno zraslo. Leta 2018 je, na primer, sodelovalo 170 tisoč ljudi z vsega sveta, lani 250 tisoč ljudi, januarja letos pa že 400 tisoč.

Naslednji izziv z že pol milijona udeleženci

Organizatorji akcije so za časopis The Guardian povedali, da bo naslednji "veganuar" najverjetneje spet rekorden, pričakujejo pol milijona prijavljenih. Razlog? Pandemija koronavirusa, med katero so se ljudje bolj posvetili svoji prehrani, si jo pogosteje sami pripravljali in začeli raziskovati prehrano rastlinskega izvora.

Foto: Pexels

Podjetja spodbujajo zaposlene, naj se pridružijo izzivu

Letos je organizatorjem uspel še en veliki met: povezali so se z več velikimi, tudi mednarodnimi podjetji, da bi ta svoje zaposlene spodbudila, da se pridružijo veganskemu januarskemu izzivu. Med drugim jim je tako uspelo na svojo stran pridobiti prehransko multinacionalko Nestlé, poroča Guardian.

"Premišljeno načrtovana rastlinska prehrana zadošča našim potrebam v vseh obdobjih življenja, ob tem pa ima blagodejne učinke tako na zdravje kot okolje," je ob tem izjavil Marco Settembri, izvršni direktor Nestléja za Evropo, Bližnji vzhod in severno Afriko, "letos zato spodbujamo vse zaposlene, da se pridružijo 'veganuarju' in sprejmejo izziv. Vesel sem, da smo del tega gibanja."

Oglejte si še: