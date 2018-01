Veganski jedilnik je lahko tudi takšen #recepti

Ob januarskem veganskem izzivu smo Slovensko vegansko društvo poprosili, da nam pokažejo, kako pester je lahko veganski jedilnik, in nam zaupajo nekaj receptov.

Zajtrk v sladki različici

Foto: vegan.si Ovseni kosmiči z gozdnimi sadeži

Sestavine

Za 2 osebi:

2 skodelici ovsenih kosmičev

1/2 skodelice nasekljanih datljev

1/2 skodelice zmrznjenih gozdnih sadežev

po ena skodelica vode, jabolčnega soka in rastlinskega mleka brez dodanega olja

3/4 žličke cimeta

1/2 žličke ingverja

Priprava

Vse sestavine damo v posodo, zavremo in kuhamo na nizkem ognju 10 minut. Gozdne sadeže lahko dodamo tudi proti koncu kuhanja.

Zajtrk v slani različici

Foto: vegan.si Umešan tofu

Sestavine

Za 3–4 osebe:

2 veliki žlici oljčnega olja

1 srednje velika čebula

4 stroki česna

2 skodelici šampinjonov

1 manjša bučka

1 tofu

1/4 skodelice prehranskega kvasa

1/2 limoninega soka

1 mala žlička kumine

1 mala žlička timijana

1–2 mali žlički rdeče paprike

1–2 mali žlički kurkume

črni poper

sol

Priprava

Tofu zavijemo v kuhinjsko krpo in obtežimo (obtežen naj bo celoten čas priprave obroka).

V srednje veliki posodi na oljčnem olju prepražimo na drobno nasekljano čebulo (okoli 2 minuti), dodamo na kocke narezane šampinjone in bučko ter pražimo še 5 minut. Dodamo na drobno nasekljan česen in začimbe ter pražimo še 2 minuti. Dolijemo 1/4 skodelice vode in dobro premešamo.

Vsebini posode dodamo nadrobljen tofu (osušen tofu s prsti nadrobimo na koščke približnega premera 1 cm) in med občasnim mešanjem kuhamo 15 minut (pri tem pazimo, da tofuja preveč ne razdrobimo), po potrebi dodamo malo vode. Dodamo prehranski kvas in limonin sok ter kuhamo še 2 minuti.

Kosilo – predjed

Foto: vegan.si Bučna juha s konopljinimi semeni

Sestavine

Za 2–3 osebe:

1 kocka kokosovega masla

2–3 stroki česna

čebula

3 jedilne žlice konopljinih semen

3 manjše ali srednje bučke

1 zelena paprika

2–3 dl ovsenega mleka

šopek svežega peteršilja

šopek svežega origana (lahko tudi sušeni origano)

4 ščepi muškatnega oreščka

1 ščep kumine

himalajska sol

črni poper

Priprava

V veliki posodi na kokosovem maslu prepražimo česen, čebulo in konopljina semena. Dodamo na kocke narezano bučko in papriko ter pražimo 3 minute. Vsebino posode zalijemo z ovsenim mlekom in kuhamo 10 minut (po potrebi dodamo še malo vode). Dodamo nasekljane sveže začimbe in začimbe v prahu (dodajamo postopoma po okusu). Vsebino posode zmiksamo s paličnim mešalnikom.

Krožnik lahko okrasimo s preostankom nasekljanih svežih začimb in juho potresemo z dodatnimi konopljinimi semeni.

Kosilo – glavna jed

Foto: vegan.si Vegi bolognese

Sestavine

Za 5–6 oseb:

(zadostuje kot omaka za 1 kilogram testenin po izbiri)

2–3 čebule

4 stroki česna

1 vrečka malih sojinih koščkov

zelenjava po izbiri (npr. korenje in grah)

50 ml svetle sojine omake

200 ml paradižnikove mezge

4 velike žlice rdeče paprike

1–2 veliki žlici origana

1 velika žlica timijana

1 velika žlica soli

1/2 male žličke popra

Priprava

Zavremo 1 liter vode in z njo prelijemo sojine koščke. Sojine koščke pustimo namočene 10 minut, nato jih odcedimo. Na oljčnem olju pražimo čebulo in česen, po 2 minutah praženja dodamo rdečo papriko in še malo popražimo. Dodamo zelenjavo in pražimo 2 minuti. Dodamo sojine koščke ter ob mešanju dodajamo sojino omako in začimbe. Na koncu dodamo še paradižnikovo mezgo in kuhamo 10–15 minut.

Testenine skuhamo po navodilih in jih postrežemo z bolognese omako. Vse skupaj lahko posujemo z veganskim parmezanom.

Večerja

Foto: vegan.si Čičerikin namaz

Sestavine

Za 1 osebo:

125 g kuhane čičerike (ali iz konzerve)

2 jedilni žlici sezamovih semen

3 jedilne žlice limoninega soka

1 jedilna žlica olivnega olja

1 čajna žlička soli

1 čajna žlička česna v prahu

malo svežega peteršilja

kos kruha ali 5 krekerjev

nekaj narezane zelenjave (npr. kumare, paradižnik, paprika, stebelna zelena)

Priprava

Na ponvi suho prepražite sezamova semena. Stresite jih v mešalnik skupaj z oljem in zmešajte. Nato dodajte še čičeriko, limonin sok, sol in česen ter zmešajte do gladkega v mešalniku.

Postrezite s peteršiljem, lahko tudi s kruhom in zelenjavo.

Sladica

Foto: vegan.si Raffaelo kroglice

Sestavine

Za 22–23 kroglic:

pločevinka kokosovega mleka (400 g, vsaj 60 % maščob)

sladkor v prahu (3 žličke oz. po okusu)

vaniljev sladkor ali aroma (1 žlička)

kokos (100 g oz. po okusu)

kokos v lističih (neobvezno)

mandlji v lističih ali mleti (100 g)

mleti polnozrnati piškoti (3 žlice)

celi mandlji ali indijski oreščki (majhna pest)

opcijsko: sojina smetana (3 žlice)

Priprava

Pločevinko kokosovega mleka pustimo čez noč v hladilniku, da se tekočina loči od maščob. Uporabimo samo trdi del (kokosovo maščobo), v katero postopoma zamešamo preostale sestavine (sladkor v prahu, vaniljev sladkor ali aromo, kokos, kokos v lističih, mandlje v lističih in mlete piškote). Maso nežno zgnetemo in oblikujemo kroglice (v sredino zavijemo mandelj ali orešček primerne velikosti). Oblikovane kroglice lahko pomočimo še v sojino smetano (tako so še bolj sočne, posip pa se lepše prime) in povaljamo v kokosu in drobljenih mandljih. Pojemo sveže ali jih pustimo počivati v hladilniku (vsaj 20 minut).