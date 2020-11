Odprli vegansko mesnico: živila imajo okus po mesu, a so rastlinskega izvora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na svetovni dan veganstva so v Londonu odprli mesnico, v kateri ni mogoče kupiti mesa.

V nedeljo, na svetovni dan veganstva, je svoja vrata odprla prva veganska mesnica v Veliki Britaniji. Rudy's, kot so jo poimenovali, prodaja brezmesne različice tradicionalnih mesnih izdelkov od "slanine" do "klobas", vse izključno iz rastlinskih sestavin.

Foto: Reuters

"Ljudje razumejo, kaj prodajamo," je za Reuters dejal soustanovitelj brezmesne mesnice Matthew Foster, "vsi naši izdelki so narejeni tako, da so karseda podobni mesu. Imajo podoben okus in teksturo."

Foto: Reuters

Povpraševanje po rastlinskih nadomestkih mesnih izdelkov je v zadnjih letih v Evropi močno naraslo, ob tem poroča Reuters, kar je nedavno sprožilo tudi razprave o tem, ali je primerno živila rastlinskega izvora poimenovati z izrazi, kot sta "mleko" in "burger".

Foto: Reuters

Proti tem poimenovanjem so bili predvsem rejci živali in preostanek mesne industrije, a je Evropski parlament pred kratkim razsodil, da teh izrazov ne bodo prepovedali. Razlog: s tem bi lahko potrošnike odvrnili od tega, da bi jedli več živil rastlinskega izvora.

