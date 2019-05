Slovenca, ki sta ustvarila prvo slovensko rastlinsko "meso" #video

Kris Pavlin in Nataša Arčnik sta začela pisati prvo slovensko zgodbo brezmesnega "mesa", ki ne škoduje planetu, zanj ne umre nobena žival, hkrati pa še nasiti. The Amaze Foods je nastal ravno v času, ko svet osvajata konkurenčni znamki Beyond Meat in Impossible Foods.

Če ste vegan ali vegeterijanec, ste verjetno že slišali za Beyond Meat in Impossible Foods, znamki, ki sta "skopirali" okus mesa in ustvarili 100-odstotni rastlinski burger. Z njim osvajata svet, natančneje ZDA, kjer je njihovo rastlinsko meso v burgerjih tako priljubljeno, da ga obožujejo tudi mesojedci, zato je povpraševanje že davno preseglo ponudbo.

Trendu sta se na tej strani luže odločila slediti Kris Pavlin in Nataša Arčnik, ki sta ustvarila podobno evropsko zgodbo. The Amaze Foods je slovenska znamka, ki se enako kot Beyond Meat in Impossible Foods ukvarja z razvojem mesa, ki je 100-odstotno rastlinskega izvora.

"Amaze je bil narejen predvsem zato, da bi zadovoljil celotno populacijo. Mi ne delamo razlik med mesnimi in nemesnimi, vegeterijanskimi in veganskimi. Mi hočemo ljudem omogočiti nepozabno doživetje pri prvem ugrizu, hkrati pa imamo poslanstvo, da trajnostno vplivamo na tri ključne stvari, ki škodujejo Zemlji: na zmanjšanje uporabe vode, na zmanjšanje emisije toplogrednih plinov in manjši vpliv na pridelovalne površine," pojasnjuje Pavlin, ki je pred dobrimi tremi leti v središču Ljubljane odprl "clean eating" kotiček Organic Garden.

The Amaze burger Juicy one je prvi rastlinski burger v Sloveniji. Je plod slovenskega znanja in lokalnega razvoja. Ves proizvodni proces poteka v Sloveniji.

Burger, ki rešuje planet

S partnerico imata skupaj več kot 20 let izkušenj dela v kulinariki in prehrambni industriji, večino tega časa pa sta se posvetila predvsem raziskovanju brezmesnih jedi. Pri tem sta se ves čas spraševala: "Kako narediti burger, ki ima tako veliko vsebnost beljakovin kot goveji? In zdaj se lahko se pohvalimo, da ima naš brezmesni burger v svojem polpetu kar 18 gramov beljakovin."

To je velikokrat celo več kot burger iz govejega mesa, le da rastlinski ne vsebuje holesterola in glutena, poleg tega pa nima nobenih aditivov in ojačevalcev okusa. V njem ni niti soje in pšenice.

A vseeno je burger po receptu Nataše in Krisa po vonju, okusu in teksturi enak burgerju iz govedine, zato bo zagotovo očaral tudi mesojedce, pravita. "Izdelan je izključno iz grahovih beljakovin in njegova proizvodnja je veliko bolj prijazna do okolja. Skrbimo za prihodnost našega planeta, ki mora ostati zelen in sončen, da bodo tudi generacije, ki prihajajo za nami, lahko na piknikih v naravi uživale v najboljših burgerjih."

Za proizvodnjo, ki poteka v enem najbolj razvitih slovenskih obratov za proizvodnjo hrane, se porabi 95 odstotkov manj vode, 90 odstotkov manj zemlje, pri tem pa se izpusti kar 85 odstotkov manj toplogrednih plinov. "Ne ponujamo brezmesne alternative mesnemu burgerju, temveč bolj trajnostno in do okolja prijazno izbiro za vse," dodajata.

Rastlinski burgerji kot kriptozgodba

Nataša in Kris zato ponosno povesta, da predstavljata evropsko konkurenco znamkama Beyond Meat in Impossible Foods, hkrati pa sta vesela tako uspešnega razvoja in vpliva na ljudi, saj so začeli delati korake v pravo smer, kar so prepoznale množice. "Z njuno pomočjo se stvari premikajo hitreje v pravo smer, da pomagamo Zemlji. Še vedno pa se nam zdi prav, da gre za lokalno zgodbo, zato je nastal Amaze."

"Beyond Meat in Impossible Foods sta dejansko to, kar je bila leto, dve nazaj kriptozgodba. Rastlinska prehrana je zdaj v takšnem porastu, da so zraven stopila večja podjetja, ki to zgodbo podpirajo z velikimi finančnimi vložki. Mi pa smo štartali bolj kot startup, ampak se že povezujemo s partnerji za vstop na trg več evropskih držav."

Cilj znamke Amaze je torej, da doseže še druge kotičke, lokale in restavracije, kjer je lahko predstavljena kot alternativa mesu, a pomembno je, da se začne na domačih tleh, še razlagata sogovornika. Za zdaj lahko burger okusite v sestrskem Organic Gardnu in na Odprti kuhni, kmalu pa bo na voljo tudi v trgovinah.

Izdelan je izključno iz grahovih beljakovin, ne vsebuje holesterola in glutena, poleg tega pa nima nobenih aditivov in ojačevalcev okusa. V njem ni niti soje in pšenice. Foto: Ana Kovač

