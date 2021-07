Kuharskemu mojstru Robbertu Janu de Veenu je uspelo s pomočjo najdražjih sestavin na svetu pripraviti burger, za katerega je treba odšteti pet tisoč evrov.

Ta se bohoti na krožniku, prekajenem z viskijem, vanj pa je vključil japonsko govedino wagyu, ki velja za najboljšo na svetu, kraljevsko rakovico, najredkejši in najdražji kaviar beluga, iberski pršut, najdražji pršut na svetu, dimljeno račjo jajčno majonezo, bele tartufe, omako za žar iz najdražje vrste kave Kopi Luwak, v japonski čaj matcha vložene tigraste paradižnike, vse skupaj pa je v štručkah, premazanih z zlatom in šampanjcem Dom Perignon.

"Sestavine se zelo dobro dopolnjujejo in okusi so močni," razlaga kuharski mojster. Dodaja, da je treba burger, čeprav je izjemno drag, še vedno jesti z rokami. "To je edini način, kako jesti hamburger."

A občutek bo na koncu vseeno drugačen, saj bodo pozlačene štručke na prstih in dlaneh pustile zlato sled, pravi.

Kuharski mojster Robbert Jan de Veen se je izdelave najdražjega burgerja lotil med pandemijo. Foto: Cover Images

V burgerju so najdražje sestavine na svetu. Foto: Cover Images

Od majhnega sanjal, da bo podrl svetovni rekord

Burger Jana de Veena je trenutno najdražji na svetu, s čimer je premagal prejšnjega rekorderja iz ameriške restavracije v Oregonu. Tisti je imel ceno 4.200 evrov, vendar je bil z več kot 352 kilogrami namenjen več ljudem. "Ker ni bil samo za eno osebo, sem si rekel, da ga lahko premagam," je razložil Jan de Veen, ki je že od majhnega sanjal o tem, da bi nekoč podrl kakšen svetovni rekord.

Izdelave najdražjega burgerja na svetu se je lotil med pandemijo, ko so bila tekmovanja s hrano večinoma odpovedana, njegova restavracija De Daltons pa se jih redno udeležuje. Do zdaj so osvojili že več državnih in mednarodnih nagrad za svoje hamburgerje, pečene krompirčke, sendviče in hot doge.

Prvega "zlatega fanta" so prodali 28. junija. Foto: Cover Images

Za kulinarično uživanje v restavraciji De Daltons morajo gostje opraviti rezervacijo dva tedna vnaprej in predložiti 750 evrov varščine.

Prvega "zlatega fanta", najdražji burger na svetu, so prodali 28. junija 2021. Znesek 5.000 evrov vsakega prodanega burgerja bodo v celoti podarili lokalni razdeljevalnici hrane.