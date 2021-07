V desetih minutah sta vase zbasala vsak po 34 burgerjev #video

V glavnem mestu ZDA so pretekli konec tedna kot vsako leto pred ameriškim dnevom neodvisnosti priredili tradicionalno tekmovanje v hitrostnem goltanju burgerjev. Za glavno favoritinjo je veljala Molly Schuyler iz Kalifornije, ki je na tem tekmovanju slavila že večkrat, in res je zmagala, a si je morala zmagovalni podij deliti s še enim tekmovalcem.

Letos se je namreč izenačila z enim svojih največjih tekmecev, Danom Kennedyjem iz Pensilvanije, ki ga je lani premagala, tokrat pa je obema v desetih minutah uspelo pojesti 34 celih burgerjev.

Poglejte:

Zmagovalca sicer po tekmovanju nista bila gostobesedna, Schuylerjeva je na vprašanje, kako se počuti, ko mora zmago deliti, odvrnila, da ji je "vseeno", Kennedy pa je povedal le, da se počuti "sito".

Molly Schuyler ... Foto: Reuters

... in Dan Kennedy Foto: Reuters

Skupno se je na hitrostnem goltanju burgerjev pomerilo 14 tekmovalcev. V desetih minutah so jih morali pojesti kar se da veliko, nato pa so morali počakati še dve minuti, da so se sodniki prepričali, da so vso to količino hrane tudi obdržali v sebi.

