Od praznika dela do praznika okusa – prvi maj z Ave Grill

Prvi maj – praznik dela – je dan, ko se Slovenci množično odpravimo v naravo. Vzdušje ob ognju, sproščen pogovor, vonj po žaru in prvi pravi sončni žarki po dolgi zimi – vse to je recept za popoln piknik. In ravno prvi maj velja za neuradno odprtje sezone žarov, ko žerjavica znova postane središče druženja.

Praznovanje 1. maja kot mednarodnega praznika dela sega v konec 19. stoletja, ko so se delavci borili za pravico do osemurnega delavnika. V Sloveniji pa se je poleg simbolike boja za delavske pravice razvil tudi poseben način praznovanja – s prijatelji in družino na svežem zraku, ob dobri hrani, seveda z žarom v glavni vlogi.

In kako je s piknikom? Beseda izvira iz francoske pique-nique in označuje spontan obrok na prostem. Že v 18. stoletju so bili pikniki v Angliji in Franciji priljubljeni kot družabni dogodki z glasbo in igrami. V Sloveniji se je tradicija množičnega prirejanja piknikov uveljavila v drugi polovici 20. stoletja – izleti v gozdove, ob reke in jezera so postali nepogrešljiv del praznikov. Danes si težko predstavljamo prvomajske praznike brez dobre družbe, odeje na travi in – dišečega žara.

Foto: Panvita

Ave Grill – najbolj priljubljena izbira za žar v Sloveniji

Če želimo, da je piknik res nepozaben, se vse začne pri izbiri pravega mesa. Ave Grill, najbolj prodajana blagovna znamka za žar v Sloveniji, že več kot dve desetletji navdušuje s svojo kakovostjo, raznolikostjo in enostavno pripravo. Z največjim programom izdelkov za žar na slovenskem trgu ostaja prva izbira tako za izkušene mojstre kot za tiste, ki šele začenjajo svojo sezono žara.

Ponudba je široka in raznolika in zajema vse – od klasičnih čevapčičev in pleskavic, leskovačkih čevapčičev in pleskavice do sarajevskega programa, pripravljenega iz stoodstotne govedine. Posebej priljubljeni so tanjši sarajevski čevapčiči, ki omogočajo hitro pripravo in pridejo še kako prav mojstrom žara, ko pred njimi stoji dolga vrsta lačnih gostov. Za vse tiste, ki želijo z enim zamahom napolniti lepinjo, pa so prava izbira okusni banjaluški čevapčiči. Seveda ne gre pozabiti niti njihovih priljubljenih klobas za žar (tudi s sirom) in nepogrešljivih uštipcev, ražnjičev, perutničk in vratovine, pa vse do letošnjih novosti, ki bodo navdušile tudi najbolj zahtevne gurmane.

Foto: Panvita

Kaj je novega v letošnji ponudbi? Letos Ave Grill dviguje pričakovanja z izbranimi premium novostmi, ki bodo popestrile vsak piknik: Medena rebrca – sladka in sočna poslastica za ljubitelje počasnega žara,

– sladka in sočna poslastica za ljubitelje počasnega žara, Carsko marinirano meso – kraljevski kos za bogato, hrustljavo doživetje,

– kraljevski kos za bogato, hrustljavo doživetje, Marinirana svinjska vratovina – mehka in polna okusa,

– mehka in polna okusa, Svinjski hitri stejk – popoln za hitro in enostavno pripravo,

– popoln za hitro in enostavno pripravo, Goveji rib eye in mariniran rostbif – premium izbira za prave gurmane.

Vsi izdelki so pakirani v moderno skin-pakiranje, ki zagotavlja optimalno zorenje in ohranja sočnost mesa. Marinade ostanejo tam, kjer morajo biti – v mesu, ne v vrečki. Tako je priprava hitra, čista in učinkovita, okus pa vedno vrhunski.

Foto: Panvita

Sestavine:

AVE ROSTBIF

150 g šampinjonov

sir z modro plesnijo

vejica rožmarina

1 strok česna

maslo

olje

poper

sol

ponev, ki jo lahko postavimo na žar

Preden bomo meso uporabili, ga pustimo eno uro na sobni temperaturi. Šampinjone s ščetko očistimo, odrežemo morebitni poškodovan del beta in jih razpolovimo. Manjše gobe lahko pustimo cele.

Žar ogrejmo in meso za nekaj minut postavimo na najmanj ogret del žara. Naoljeno ponev postavimo na žar, dodamo gobe in žličko masla, solimo, vse skupaj premešamo, dodamo vejico rožmarina in česen. Pečemo minuto ali dve, da se gobe rahlo opečejo, vendar še ne začnejo spuščati vode.

Meso prestavimo na vroči del žara in ga na vsaki strani pečemo približno eno minuto ali dve. Vzamemo z žara in prestavimo na rešetko, da nekoliko počiva. Meso razrežemo na en centimeter debele trakce, postavimo na krožnik z gobami in na vrh dodamo nekaj tankih rezin sira z modro plesnijo. Rahlo solimo in posujemo s sveže mletim poprom.

Foto: Panvita

Zakaj tako radi izbiramo AVE? Tradicionalno zaupanja vredna blagovna znamka – z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.

– z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Raznovrsten asortiman – za vsak okus in vsak žar.

– za vsak okus in vsak žar. Odličen okus, enostavna priprava – ker vemo, da na pikniku šteje sproščenost.

– ker vemo, da na pikniku šteje sproščenost. Zadovoljni kupci – ker zaupamo kakovosti, ki jo dobro poznamo.

Foto: Panvita

Začnite sezono žarov z najboljšim!

Prvi maj je popolna priložnost, da zakurite ogenj, povabite prijatelje in si privoščite užitek na prostem. Letos naj bo vaša izbira jasna – Ave Grill, kjer praznujemo več kot le praznik dela. Praznujemo okus, druženje, tradicijo in vse tiste drobne trenutke, ki postanejo najlepši spomini.