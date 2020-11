Odprli novo restavracijo z burgerji, ljudje so v koloni čakali po več kot 12 ur #video

Priljubljena ameriška veriga restavracij s hitro prehrano In-N-Out Burger, ki ima sedež v Kaliforniji, je pretekli konec tedna odprla prvi podružnici v zvezni državi Kolorado. Čeprav so v prvih dneh pričakovali velik obisk, pa je dejanski odziv ljudi presenetil tako vodstvo verige kot lokalno policijo.

V mestu Aurora, kjer se je odprla ena od prvih dveh restavracij In-N-Out Burger v Koloradu, je namreč nastala nepregledna kolona vozil, neučakani gosti pa so na burgerje, ocvrt krompirček in šejke čakali tudi več kot 12 ur, poročajo ameriški mediji.

Poglejte:

O podobni gneči so poročali tudi iz mesta Colorado Springs, kjer so odprli drugo od novih restavracij. "Ne vem, ali smo se že kje počutili tako dobrodošle," je za ameriške medije izjavil predstavnik verige, ki je sicer že najavila, da bodo v Koloradu odprli še vsaj sedem novih restavracij. Ob Kaliforniji so sicer prisotni še v Nevadi, Arizoni, Utahu, Teksasu in Oregonu.

