McPlant: značilno "mek", a z rastlinskim zrezkom

"McPlant so sprva uvedli v Skandinaviji, kmalu zatem tudi v nam sosednji Avstriji, kjer se je pokazal kot izjemna uspešnica," je povedal Denis Potočnik, vodja marketinga pri podjetju Alpe-Panon, imetniku licence McDonald's za Slovenijo.

"Lahko si samo želimo, da bi McPlant v Sloveniji požel primerljiv uspeh kot v Avstriji, a se zavedamo, da je vsak trg specifičen," je odgovoril na vprašanje, kakšna so pričakovanja za McPlant.

Slovenija je med prvimi desetimi evropskimi državami, kjer McDonald's v svojo ponudbo uvaja McPlant. Foto: Srdjan Cvjetović

Brezmesni, a ne povsem veganski

McPlant 12. septembra v slovenske restavracije McDonald's prihaja v dveh različicah. Klasični McPlant je skoraj povsem enak klasičnim McDonald'sovim sendvičem, le da je goveji zrezek nadomeščen z rastlinskim zrezkom proizvajalca Beyond Meat.

Toda McPlant le ni veganski izdelek, ker majonezna omaka v njem vsebuje jajca, v njem je tudi sir, pojasnjuje Potočnik. "Pripravljamo ga na istih ploščah kot naše sendviče z govejim mesom, a čeprav jih pred pripravo McPlanta temeljito očistimo, ne moremo povsem izključiti možnosti stika s surovinami živalskega porekla," pojasnjuje Potočnik.

VIDEO: Komu je namenjen novi sendvič McPlant?

Sezonska različica s svežo avokadovo omako

Predvidoma do konca januarja bo na voljo tudi sezonska izvedba McPlanta s svežo omako iz mehiškega avokada. Ker v njem ni majoneze in sira, so vse surovine veganske, a zaradi prej omenjene majhne možnosti stika na plošči, tudi ta sendvič nima veganske označbe. "Želimo biti povsem iskreni," to odločitev utemeljuje Potočnik.

V McDonald'su imajo v svoji ponudbi že od prej nekaj brezmesnih izdelkov, zato je McPlant logična nadgradnja ponudbe, je še med drugim povedal Potočnik. Prepričani so – tudi na podlagi mnenj njihovih sodelavcev, ki nastopajo v oglaševalskih gradivih in so McPlant preizkusili pred uradnim začetkom prodaje –, da je okus McPlanta praktično neločljiv od burgerjev iz govedine, toda, kot pravi Potočnik, naj končno oceno podajo potrošniki, ko novinca poskusijo.