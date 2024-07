Trgovine umikajo slovenske sendviče, ki vsebujejo smrtonosno bakterijo

Mercator je v torek upravo za varno hrano obvestil o preventivnem odpoklicu sendvičev Minute zaradi morebitne prisotnosti nevarne bakterije listeria monocytogenes v eni izmed sestavin. Izdelke so že umaknili s polic tako slovenskih kot hrvaških trgovin, med drugim s Studenca, Konzuma in Mercatorja.

Gre za sendvič Minute s piščančjimi prsmi (135 g, EAN 3838900909515), katerega rok uporabe je 17. in 18. julij 2024, ter sendvič s piščančjo salamo in svežimi kumarami (240 g, EAN 3838900838006), katerega rok uporabe je 18. in 21. julij 2024. Proizvajalec sendvičev je Mercator, država porekla pa Slovenija.

Živilo zavržite ali vrnite na mesto nakupa

Uprava za varno hrano kot razlog umika navaja morebitno prisotnost bakterije listeria monocytogenes v eni od sestavin sendviča. "Potrošniki naj živil ne zaužijejo, temveč zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa," so sporočili z uprave. Umik izdelkov so na svoji spletni strani naznanili tudi pri Mercatorju in opozorili, naj kupci "živila ne uporabljajo in ga zavržejo ali ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bo vrnjena kupnina ali izdan dobropis".

Sendvič s piščančjimi prsmi Foto: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Bakterija, ki povzroča okužbo z listeriozo

Sendviče s piščančjimi prsmi so prodajali tudi v hrvaškem Konzumu, Mercatorjevi sestrski družbi. "Varnost naših strank je naša prva prioriteta, zato smo izdelek umaknili iz prodaje. Kupce prosimo, naj preverijo, ali so omenjeni izdelek kupili, in ga vrnejo v najbližjo prodajalno Konzum, kjer jim bomo vrnili kupnino," so sporočili iz Konzuma.

In dodali: "Kupcem se opravičujemo za nevšečnosti, a v našem interesu je, da so vsi izdelki, ki jih dajemo na trg, v skladu z najvišjimi kakovostnimi in zdravstvenimi merili."