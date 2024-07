V Sloveniji potrdili virus, ki je povzročil množični pogin rib na Hrvaškem

Virus, ki je prejšnji teden v dveh jezerih na Hrvaškem povzročil množičen pogin krapov, so po poročanju portala N1 potrdili tudi pri nas. V občini Apače je v zgolj enem ribniku tako poginilo med 600 in 800 kilogramov krapov.

Slovenski ribiči so v zadnjem tednu širjenje virusa skušali preprečiti s postavitvijo veder z razkužili ob ribnikih in jezerih. Pretresla jih je novica iz Hrvaške, kjer se je zaradi koi herpes viroze v dveh jezerih blizu Zagreba zgodil množičen pogin rib. Gre za zelo patagon virus, ki napade vrste krapa, izbriše pa lahko tudi celotno populacijo v posameznem ribniku ali jezeru. Širi se s kontaktom okužene ribe z zdravo ali prek kontaminirane vode in ribiške opreme.

Z ribnikom upravlja zasebnik in ne ribiška družina

Kljub prizadevanjem slovenskih ribičev pa se je virus tudi pri nas že razširil. Kot so za omenjeni portal potrdili na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, so virus potrdili v enem izmed ribnikov v občini Apače, s katerim upravlja zasebnik in ne ribiška družina. Poginilo je med 600 in 800 kilogramov krapov. V omenjenem ribniku so sicer dvakrat tedensko organizirali ribiške tekme.

Zaradi izbruha virusa je zdaj prepovedano premikanje živih rib iz ali v ribnik, lastnik pa mora na vhodu namestiti razkuževalno bariero. Obvezno je namreč razkuževanje vse ribiške opreme ter prijava vsakega pogina veterinarsko higienski službi Nacionalnega veterinarskega inštituta, ki odpravi odvoz.