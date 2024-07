DZ potrdil zakonski predlog vlade za pomoč ribičem, razprava v znamenju kritik SDS

Poslanci so danes na glasovanju v DZ s podporo 54 poslancev izmed 72 navzočih sprejeli vladni predlog sprememb zakona o ureditvi določenih vprašanj med Slovenijo in Hrvaško zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča, v skladu s katerim bo država še naprej nudila pravno in finančno pomoč slovenskim ribičem.

Ribiči bodo v skladu s spremembo 15. člena zakona upravičeni do novega načina likvidnostne pomoči in s tem nadomestil za izpad dohodkov, spremembe 21. člena pa urejajo pravno in finančno pomoč za ribiče, ki jim hrvaški organi izdajajo kazni zaradi ribolova v delu morja, ki po arbitraži pripada Sloveniji.

Država bo po potrebi zagotovila sredstva za povračilo glob, če bi hrvaški organi začeli s postopkom prisilne izterjave. Vse kazni, doslej izdane slovenskim ribičem, sicer skupno znašajo okoli 3,4 milijone evrov.

Razprava v znamenju kritik SDS

V opozicijski SDS so bili do predloga kritični, ker predvideva finančno pomoč le v primeru pravnomočnih kazni za ribiče, ki se z ribolovom dejansko preživljajo.

Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Eva Knez je v predstavitvi vladnega predloga pojasnila, da bodo ribiči v skladu s spremembo 15. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča upravičeni do novega načina likvidnostne pomoči in s tem nadomestil za izpad dohodkov zaradi ribolova v delu morja, ki po arbitraži pripada Sloveniji. Medtem 21. člen ureja pravno pomoč za ribiče, ki jim hrvaški organi izdajajo kazni.

"Država bo po potrebi zagotovila tudi sredstva za nadomestilo škode ribičem, to je za povračilo glob oziroma denarnih kazni, če bi hrvaški organi začeli postopke prisilne izterjave," je dejala. Vse kazni, do zdaj izdane slovenskim ribičem, sicer skupno znašajo okoli 3,4 milijona evrov.

Ali predlog ribiče deli na prvo- in drugorazredne?

Poslanka opozicijske SDS Anja Bah Žibert je bila ob predstavitvi stališč poslanskih skupin kritična do predloga vlade, ker uvaja spodnjo mejo 500 kilogramov ulova letno, pod katero ribiči ne bi bili več upravičeni do nadomestila za izpad dohodkov. "Predlog ribiče deli na prvo- in drugorazredne," je dejala.

"Ribičev ne delimo, je pa prav, da jih opredelimo," je dejal poslanec Svobode Robert Janev. Poudaril je, da gre za razlikovanje med ribiči, ki se z ribolovom preživljajo, in ljubiteljskimi ribiči z registrirano gospodarsko dejavnostjo, ki po njegovih besedah niti ne lovijo v delu Piranskega zaliva, ki je predmet spora. "Zakon bo zaščitil tiste, ki so zaščite tudi potrebni, in to takrat, ko jo bodo potrebovali," je dodal.

SDS je že pred časom pripravila svoj predlog sprememb zakona, v skladu s katerim bi vlada ribičem na podlagi oddanih vlog v 30 dneh poravnala globe, ki so jim jih do zdaj izdali hrvaški organi. Vlada je to zavrnila z razlago, da bi Slovenija s tem priznala pristojnost hrvaških organov v delu morja, ki po arbitraži pripada Sloveniji. Poslanci so na izredni seji DZ predstavili stališča o predlogu SDS, vendar glasovanja o njem ni bilo, ker ga je pred tem zavrnil tudi pristojni odbor.

"Ta vladni zakon, ki je bil v pripravi že pred pobudo opozicije, ne vsebuje nepravilnosti in hkrati slovenskim ribičem zagotavlja ustrezno podporo, zato seveda pričakujemo, da bo opozicija predlagani zakon podprla, kot bomo to storili tudi mi," je danes dejal poslanec SD Damijan Zrim.

"S tem zakonom bodo ribiči dočakali vsaj nekaj od tistega, kar so pričakovali in zahtevali od države takoj po sprejemu arbitražne razsodbe, zato zakonu ne bomo nasprotovali oziroma ga bomo v dobro ribičev tudi podprli," pa je povedala poslanka opozicijske NSi Vida Čadonič Špelič.

SDS je danes vložila tudi amandma, ki bi odpravil spodnjo mejo za povračilo finančnih sredstev ribičem. Državna sekretarka Knez je v odzivu opozorila, da bo amandma v primeru potrditve vsebinsko posegel v zakon, kar bi po njenih besedah ogrozilo ali najmanj zavleklo izplačila pomoči.

Poslanci SDS so ob tem v razpravi vladi očitali odsotnost proaktivne politike in načrtov za dogovor s Hrvaško glede uveljavljanja arbitražne razsodbe ter zgrešeno zunanjo politiko, kar sta odločno zavrnila zunanja ministrica Tanja Fajon in vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic.