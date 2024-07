Da je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo, je glasovalo 27 poslancev, nasprotnega mnenja pa jih je bilo 47.

Vlada predloga ni podprla. Kot je opomnila, državnotožilski svet meni, da je predlog diskriminatoren, in opozarja na neskladje s prepovedjo diskriminacije po 14. členu ustave in 14. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah. Sodni svet pa medtem po navedbah vlade ugotavlja, da je predlog pomanjkljiv, saj ni strokovno ustrezno utemeljen, zato se do njega sploh ni mogoče opredeliti.

V današnji predstavitvi mnenj poslanskih skupin so v Levici pozvali h končanju nestrpnosti in poskusov za kriminalizacijo kakršnekoli drugačnosti. Predlog želi po njihovi oceni uzakoniti sovraštvo in nestrpnost. V Svobodi pa so vlagatelje prepoznali kot tiste, ki še nadalje ovirajo delo DZ in onemogočajo njegovo ekonomično delo. Vlagajo namreč predloge, za katere vedo, da ne bodo sprejeti, so menili.

SD: Transspolnost in homoseksualnost nista kaznivi dejanji

V SD so medtem spomnili, da homoseksualnost in transspolnost nista kaznivi dejanji niti v Sloveniji niti v katerikoli drugi državi EU niti v kakšni drugi demokratični državi na svetu.

V opoziciji pa so napovedali podporo predlogu dopolnitve. V SDS so izrazili prepričanje, da bi morali biti aktivisti, ki pridejo v šole in tam širijo ideologijo glede spolov, ustavljeni. Obžalujejo, da so starši pri širitvi te ideologije nemočni, saj je otrok večino dneva v vrtcu ali šoli.

V NSi so prav tako izrazili nestrinjanje s tem, da so otroci pri različnih dejavnostih v šoli brez soglasja staršev izpostavljeni vsebinam alternativnih spolnih ideologij.