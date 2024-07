Poslanci se bodo pred počitnicami sestali še na dveh sejah

Poslanci se bodo pred odhodom na počitnice predvidoma sestali še na dveh izrednih sejah. Med drugim bodo odločali o dveh vladnih interventnih zakonih in zakonu o pomoči ribičem. Čaka jih še glasovanje o ukrepih za izboljšanje kadrovskih pogojev v socialnovarstvenih zavodih ter odločanje o noveli zakona o parlamentarni preiskavi.

DZ bo na prvi izredni seji odločal o noveli zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic katastrofalne ujme iz avgusta lani. Ta vpeljuje prenos dela nalog za upravljanje nepremičnin, predvidenih za odstranitev, ter za graditev nadomestitvenih objektov na državno družbo za svetovanje in upravljanje (DSU).

Poslanci bodo imeli na mizi tudi predlog zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah. Ta vpeljuje razbremenitev najbolj obremenjenih upravnih enot, med drugim z odpravo krajevne pristojnosti za izdajanje delovnih dovoljenj tujcem.

Odločali bodo o predlogu zakona o pomoči ribičem

Odločali bodo tudi o predlogu zakona o pomoči ribičem, ki med drugim določa, da bodo ribiči še naprej upravičeni do nadomestila zaradi izpada prihodka. Opredeljuje pa tudi pravno pomoč za ribiče zaradi kazni, ki jim jih Hrvaška izdaja za ribolov v morju, ki po arbitražni razsodbi pripada Sloveniji.

Po prvi izredni seji bodo poslanci delo predvidoma nadaljevali na drugi. O njenem sklicu se bo sicer še prej dogovoril kolegij predsednice DZ. Poslanci bodo glasovali o predlogu zakona o začasnih ukrepih za boljše kadrovske in delovne pogoje ter zmogljivosti izvajalcev socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe.

Prav tako naj bi DZ na tej seji odločal o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, potem ko so pretekli teden zavrnili predlog NSi za posvetovalni referendum na to temo. V SDS so že napovedali možnost zbiranja podpisov za naknadni zakonodajni referendum.