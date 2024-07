Vlada se bo danes popoldne sestala na seji, ki bo namenjena pripravi predloga državnih proračunov za prihodnji dve leti. Zgornjo mejo skupne porabe so že določili, danes naj bi ministri določili še razrez izdatkov po posameznih glavnih proračunskih porabnikih. Tako kot vsako leto morajo proračunske dokumente pripraviti do jeseni.

Vlada je postopke za pripravo predlogov proračunov za prihodnji dve leti začela v drugem tednu maja. Sprejela je okvirni razrez proračunskih odhodkov po posameznih področjih, določila časovnico priprave proračunov in se seznanila z osnutkom proračunskega memoranduma. Nato je steklo usklajevanje odhodkov s proračunskimi porabniki.

Kot je takrat povedal finančni minister Klemen Boštjančič, bosta proračuna sledila srednjeročnemu cilju vzdržnosti javnega dolga in ohranjanja javnofinančnega primanjkljaja pod mejo treh odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP).

Proračun za leto 2025 so že sprejeli, DZ ga je skupaj z letošnjim sprejel novembra lani. Vlada bo zdaj pripravila in najpozneje do 1. oktobra v obravnavo DZ poslala predlog njegovih sprememb, priložila pa bo tudi predlog proračuna za leto 2026.

Zgornje meje izdatkov vseh proračunskih uporabnikov so ob tem že določili: za leto 2025 v skladu z odlokom o okviru za pripravo proračunov vseh štirih javnih blagajn ne smejo preseči 17,09 milijarde evrov, za leto 2026 pa ne 17,12 milijarde evrov.

Več za policijo in vojsko, manj za stanovanja?

Po poročanju Večera naj bi imelo ministrstvo za notranje zadeve po rebalansu proračuna 2025 za 30 milijonov evrov več izdatkov, in sicer 570,7 milijona, v letu 2026 pa že 612,1 milijona evrov. Krepi se tudi ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, in sicer s predvidenih 114 milijonov evrov na 151 milijonov evrov, v letu 2026 pa še šest milijonov več. Ministrstvo za obrambo naj bi v letu 2025 smelo porabiti 1,173 milijarde evrov (v potrjenem proračunu je veljalo 1,106 milijarde evrov), leta 2026 pa 1,194 milijarde evrov. Ministrstvo za pravosodje bo imelo leta 2025 na voljo 132 milijonov evrov (namesto predvidenih 103), nato pa leta 2026 spet 107 milijonov evrov. Proračun ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport naj bi se v letu 2025 okrepil na 254 milijonov evrov, v potrjenem proračunu so predvideli 192 milijonov evrov. Leta 2026 naj bi odhodki znašali 209 milijonov evrov. Sredstva ministrstva za solidarno prihodnost naj bi se v letu 2025 znižala z 273 milijonov evrov na slabih 218 milijonov evrov, v letu 2026 pa naj bi bilo na voljo 235,6 milijona evrov, še med drugim razkriva Večer. Ob tem se sprašujejo tudi, kje naj bi vlada našla pred evropskimi volitvami obljubljenih sto milijonov evrov letno za gradnjo najemnih stanovanj.