Maljevac: Zagotovljenih sto milijonov evrov letno prinaša tudi varnost načrtovanja

Prejšnji teden ste napovedali milijardo evrov v desetih letih za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Ta sredstva naj bi bila tudi temelj nove stanovanjske politike, ki je v zadnjih desetletjih ni bilo. Kateri so bistveni elementi te stanovanjske politike?

Napoved iz prejšnjega tedna je rezultat zelo intenzivnega dela na ministrstvu v zadnjem letu in pol. V bistvu je prvi korak k temu, k čemur smo se zavezali – prvič kot stranka Levica, drugič kot koalicija. Vsi se spomnimo, da je bil lani februarja prvi koalicijski vrh na to temo, kjer smo kot vlada govorili o stanovanjski politiki in se takrat tudi prvič dogovorili, da je sto milijonov evrov letno osnova, ki zagotavlja gradnjo dva tisoč stanovanj na leto.

Na podlagi tega sestanka in vsega drugega smo pripravili izhodišča za zakon, ki bo postavil temelje nove stanovanjske politike. Osnova za to je ureditev sistemskega vira financiranja, temu namenjamo milijardo evrov v prihodnjih desetih letih, torej sto milijonov evrov letno. Dodatno je treba urediti tudi področje najemnin in neprofitnih stanovanjskih organizacij, torej kdo so tisti, ki bodo lahko gradili javna neprofitna stanovanja in tudi dostopali do tega denarja. Seveda pa je tu ravno tako pomembna zemljiška politika.

"Vsi se spomnimo, da je bil lani februarja prvi koalicijski vrh na to temo, kjer smo kot vlada govorili o stanovanjski politiki in se takrat tudi prvič dogovorili, da je sto milijonov evrov letno osnova, ki zagotavlja gradnjo dva tisoč stanovanj na leto," pojasnjuje Maljevac. Foto: Bojan Puhek Sredstva so bila napovedana, ni pa bilo povsem jasno, od kod bo denar prišel. Zdaj je rečeno, da vendarle iz proračuna. Na račun česa?

Družbeni dogovor je bil in dogovor vlade je, da je stanovanjska politika naša prioriteta, zato bodo sredstva zagotovljena tako kot za vse politike, torej iz proračuna. Denar je zagotovljen in bo zagotovljen z vsakim sprejetim proračunom in verjamem, da je to osnova, zelena luč za vse, ki delujejo na tem področju, da lahko že ta trenutek začnejo razmišljati o investicijah za leti 2027 in 2028 ter naprej.

Pa vendar, sto milijonov letno bo treba pridobiti iz proračuna, ki pa ni neomejen, kajne?

Drži, ampak proračun je vedno dogovor o družbenih prioritetah in katere so tiste prioritete vlade, ki jih moramo nasloviti. Mislim, da se vsi zavedamo, da je stanovanjska kriza ena večjih kriz, s katerimi se soočamo v Sloveniji. Zadnji čas je, da je vlada sprejela to odločitev. To je tudi prva vlada, ki je kadarkoli sprejela odločitev, ki v ospredje postavlja stanovanjsko politiko. To kaže zavezo Levice, našega ministrstva in tudi vlade, da v ospredje postavljamo ljudi in situacijo, v kateri živijo.

Mislim, da je dostojen dom, pravica do doma tisto, kar je nujno, kar je konec koncev vsem zagotovljeno tudi z ustavo. To je bil nujen konkreten ukrep in s temi sredstvi lahko ta konkreten ukrep tudi pripeljemo v življenje.

Ta sredstva naj bi bila v proračunu že v prihodnjem letu. Do takrat je le še pol leta, ali mislite, da je realno pričakovati, da bo ta zakon sprejet do konca leta?

Ta zakon mora biti sprejet do konca leta! Trenutno sta v pripravi proračuna za leti 2025 in 2026, kjer bodo ta sredstva že predvidena, tako da o tem ne dvomim.

"Mislim, da je dostojen dom, pravica do doma tisto, kar je nujno, kar je konec koncev vsem zagotovljeno tudi z ustavo. To je bil nujen konkreten ukrep in s temi sredstvi lahko ta konkreten ukrep tudi pripeljemo v življenje," je prepričan minister. Foto: Bojan Puhek Bili so komentarji, da je šlo bolj za všečno predvolilno potezo …

Te komentarje sem slišal, ja, ampak lahko še enkrat povem, da smo se temu področju več kot aktivno posvečali zadnje leto in pol. Kot rečeno, teh sto milijonov evrov letno ni nekaj, kar bi se prvič pojavilo. Tudi če boste prebrali moje pretekle intervjuje, sem jasno povedal, da je to steber in osnova za novo stanovanjsko politiko. To so sredstva, ki omogočajo gradnjo dva tisoč stanovanj letno, kar je cilj, ki smo si ga zastavili.

Bi pa tu vseeno poudaril, da namen teh sredstev ni stoodstotno financiranje določene investicije. Sredstva so temelj. Vsak, ki bo gradil javna najemna stanovanja, torej ali republiški stanovanjski sklad ali lokalni stanovanjski skladi oziroma neprofitne stanovanjske organizacije, bo moral zagotoviti dodatna sredstva s posojili, lastnimi sredstvi in podobnim. Takšna je bila praksa že do zdaj, ampak teh sto milijonov zagotavlja varnost načrtovanja in pri tem se zgledujemo po dunajskem modelu, ki je zastavljen na podoben način.

Ampak kje bo potem – tu ne govorim o javnem stanovanjskem skladu, ker je gradnja javnih stanovanj pač njegov osnovni namen – pokrit njihov interes, če morajo sami zagotoviti določeno količino sredstev?

Ta trenutek imamo po celotni Sloveniji kar nekaj stanovanjskih skladov. V zadnjem letu sem obiskal čisto vse, tudi veliko občin, in lahko rečem, da je tako med župani kot lokalnimi stanovanjskimi skladi zanimanje za gradnjo zelo veliko.

Ko govorimo o stanovanjski krizi, se pogosto izpostavlja samo večja mesta. Res je v teh situacija najbolj alarmantna, ampak stanovanj primanjkuje vsepovsod po državi. Pogoje in način sofinanciranja smo prediskutirali z vsemi akterji, tako da delamo v pravi smeri.

"Vsak, ki bo gradil javna najemna stanovanja, bo moral zagotoviti dodatna sredstva prek posojil, lastnih sredstev in podobnega. Takšna je bila praksa že do zdaj, ampak teh sto milijonov zagotavlja varnost načrtovanja in pri tem se zgledujemo po dunajskem modelu," pojasnjuje Maljevac. Foto: Bojan Puhek Vprašanje, koliko kvadratnih metrov se da zagotoviti s stotimi milijoni evrov, se zdi brezpredmetno glede na to, da gre tu le za sofinanciranje. Drugo vprašanje, ki se odpira, so zemljišča. Ali so ta na voljo in koliko površin je zagotovljenih za ta namen?

Ravno zaradi tega obiskujemo občine, s katerimi se intenzivno pogovarjamo, katera zemljišča imajo na voljo, katera bi lahko bila v prihodnosti na voljo. S tega stališča je zelo pomembno, da smo ta trenutek sprejeli ta izhodišča in da bomo zakon pripravili do konca leta. S tem smo prižgali zeleno luč, da lahko vsi akterji ta trenutek začnejo razmišljati, kaj bodo gradili čez pet ali pa čez osem let.

To je osnova, saj se stanovanja ne zgodijo z danes na jutri. Že danes pa lahko tudi občina razmišlja, kje bo dobila zemljišče čez pet let, katere dokumente je treba sprejeti in podobno. To, kar smo sprejeli prejšnji teden, je pomembna osnova za dolgoročno načrtovanje in vnaša predvidljivost v sistem gradnje javnih neprofitnih stanovanj.

Verjetno so konkretno že znane nekatere lokacije teh stanovanj?

Seveda, lokacije so znane, sploh za prihodnja leta. V Ljubljani so to recimo stanovanjski projekti Zvezna ulica, Rakova Jelša, Jesihov štradon, Litijska, Pesarska in Resljeva, potem so tukaj tudi večji projekti drugod po državi, na primer v Mariboru, Kopru, Novem mestu, na Jesenicah, v Kranju, na Lukovici in v Lendavi.

Nenazadnje smo nekaj stanovanjskih sosesk in novih blokov v zadnjem času tudi odprli. Enega od projektov smo odprli v petek v Radljah ob Dravi, gre za 30 novih javnih oskrbovanih stanovanj, naslednjega, z 91 stanovanji, pa bomo v prihodnjem tednu v Kopru. Dejansko se zadnji dve leti že pospešeno gradi in to se bo nadaljevalo še v prihodnje.

Tudi gradbeništvo se otepa težav s pomanjkanjem kadrov. Kako boste glede na načrtovan porast gradnje zagotovili gradbene kapacitete, da bodo deležniki lahko nemoteno gradili?

Eden od pomembnih ukrepov, ki je predviden v zakonu, je tudi zagotavljanje podpore stanovanjskim skladom v okviru republiškega stanovanjskega sklada z vzpostavitvijo tehnične pisarne, ki bo pomagala drugim akterjem pri izvedbi investicije in gradnje.

Govorimo o desetletje dolgi dobi, kar je pomembno sporočilo gradbenim podjetjem, da tudi oni ta trenutek vedo, koliko stanovanj se bo približno gradilo v prihodnjih letih, in se na to lahko ustrezno pripravijo. Upam, da bo to morda privedlo tudi do specializacije kakšnega gradbenega podjetja ali pa večje usmeritve v stanovanjsko gradnjo, kar lahko nenazadnje pomeni tudi pocenitev investicije.

"Na ministrstvu smo se zavzemali, da če damo občinam možnost, da omejitev odprejo navzgor – trenutni predlog zakona predvideva omejitev oddajanja na 30 dni na leto, kar lahko sicer občine same podaljšajo –, bi lahko dali tudi možnost, da se omejitev še dodatno zaostri, če bi določene občine precenile, da je to zaradi situacije nujno," pojasnjuje minister. Foto: Bojan Puhek Prepričan sem, da prvič po osamosvojitvi v Sloveniji ustrezno naslavljamo stanovanjsko politiko in stanovanjsko krizo. Prvič za ljudi, drugič za stanovanjske sklade, neprofitne stanovanjske organizacije in tiste, ki gradijo, tretjič pa tudi za gospodarstvo, predvsem za gradbeni del, ki ve, katere so investicije, ki jih bo v prihodnjih desetih letih na področju stanovanjske politike podprla tudi država.

Velik problem so ponavadi komunalni prispevki, ki znatno podražijo gradnjo. Kako lahko ukrepate tu? Morda s subvencijami?

Tudi to je točka, o kateri se pogovarjamo s pristojnim ministrstvom in občinami, ki imajo same vedno možnost tudi lastnega vložka, predvsem v tej obliki. Nekatere to že izvajajo, tako da je to praksa, ki jo bomo spodbujali tudi v prihodnjih letih.

Pred časom se je govorilo, da na zazidljivih zemljiščih iz portfelja Družbe za svetovanje in upravljanje (DSU), ki so jih prevzeli od SDH, ta pa od slabe banke, ne bi gradil stanovanjski sklad, pač pa DSU. Kaj se dogaja na tem področju?

Z izhodišči zakona, ki smo jih sprejeli, postavljamo temelj, v katerem bomo opredelili tudi vlogo neprofitnih stanovanjskih organizacij. Torej, kateri so tisti kriteriji, ki jih morajo neprofitne stanovanjske organizacije izpolnjevati, pod kakšnimi pogoji morajo graditi in nato ta stanovanja oddajati. Ta pravila bodo veljala za vse, seveda pa je lahko tudi DSU neprofitna stanovanjska organizacija.

Lahko pojasnite, pod kakšnimi pogoji bodo projekti sofinancirani?

Sredstva so predvidena za gradnjo novih javnih najemnih stanovanj, v določenem obsegu pa tudi za obnovo obstoječih. Cilj je jasen – povečati fond javnih najemnih stanovanj, ki jih imamo trenutno v Sloveniji.

Če poenostavim, boste sofinancirali samo opeke ali samo razvoj ali kaj drugega?

Ne, sofinancirali bomo opeke. Ta sredstva bodo namenjena izključno gradbenim investicijam in niso predvidena na primer za delovanje stanovanjskih skladov ali česa podobnega. Torej govorimo o zakonu, ki se osredotoča na gradnjo javnih najemnih stanovanj, in o investicijskih sredstvih za to področje.

Največji problem je pomanjkanje stanovanj za mlade. Pred desetletji smo imeli poskus države spodbuditi namensko varčevanje z dodatno premijo na koncu leta, zdaj ni nobenega takega mehanizma. Kaj bi se dalo narediti na tem področju? Razmišljate o kakršnemkoli mehanizmu za mlade, saj ni realno pričakovati, da bodo javna stanovanja na voljo za vse?

Seveda razmišljamo, zelo veliko se pogovarjamo tudi z mladinskimi organizacijami, kako oni vidijo stanovanjsko politiko. Lahko povem, da je prvič v zgodovini zaživel stanovanjski svet ministra, v katerega sta vključena tudi mladinski svet Slovenije in dijaška skupnost.

Rad pa bi poudaril, da kot temelj vidimo dobro stanovanjsko politiko, ki omogoča dostopnost zadostnega števila javnih najemnih stanovanj. Naš cilj je močno pospešiti gradnjo teh stanovanj s ciljem, da ta stanovanja ne bodo dosegljiva samo nekemu ožjemu krogu, ampak tudi širšemu srednjemu sloju na način, ki naslavlja tudi problematiko mladih. Foto: Bojan Puhek

V preteklosti se je na področju stanovanjske politike ukrepalo ozko, le za določene specifične skupine, čeprav je problem skozi leta vedno večji in postaja globalen.

Stanovanj je enostavno premalo, saj se fond ni povečeval. Najprej želimo vzpostaviti osnovo, kasneje pa pogledati, kateri so tisti ukrepi, ki bi lahko naslavljali še posamezne skupine, na primer prioritetne opcije na razpisih za dodelitev stanovanj in podobno.

Ampak stanovanjski problem se brez novih stanovanj ne bo rešil sam od sebe, tudi ne v enem letu, ga pa rešujemo z največjim finančnim vložkom v to področje doslej v Sloveniji.

Ko govoriva o stanovanjih, ne moreva mimo regulacije najemnega trga, saj se mi zdi, da je ta problematika pri nas začaran krog. Zdaj se je začela regulacija tega trga, v javni obravnavi je zakon o gostinskih storitvah, ki naj bi omejil kratkoročno oddajanje. Se vam zdi ta rešitev dobra?

Zagotovo ukrepe potrebujemo na vseh področjih, kratkoročni najem se je krepko razmahnil v zadnjih letih. Obenem bi poudaril, da predlog zakona ni nekakšen fenomen v Sloveniji, ampak so v njem predvideni ukrepi, ki so v marsikateri državi v Evropi, pa tudi v ZDA, še bistveno ostrejši. Na primer, v mestu New York je stanovanje prek platforme za kratkoročni najem mogoče oddajati, samo če si fizično prisoten v istem stanovanju, ko oddajaš sobo. Torej res sobodajalstvo, ki temelji na osnovni ideji.

Tako da ukrep na tem področju je nujen in verjamem, da bo zakon sprejet, tu gre za kompromis.

"Ocene števila praznih stanovanj imajo zelo širok razpon. To pove tudi, da imamo na področju stanovanj zelo slabe podatke, koliko stanovanj se dejansko oddaja in na kakšen način," pravi minister Maljevac. Foto: Bojan Puhek

Trenutno poteka javna razprava, za katero mislim, da je dobra, in na podlagi tega bomo videli končni rezultat. Smo se pa na ministrstvu vseeno zavzemali, da če damo občinam možnost, da omejitev odprejo navzgor – trenutni predlog zakona predvideva omejitev oddajanja na 30 dni na leto, kar lahko sicer občine same podaljšajo –, bi lahko dali tudi možnost, da se omejitev še dodatno zaostri, če bi določene občine ocenile, da je to zaradi situacije nujno.

Kaj pa prazna stanovanja, ki naj bi jih bilo po državi ogromno? Po nekaterih ocenah jih je samo v Ljubljani od 12 do 20 tisoč, na ravni države pa več kot 160 tisoč.

Te ocene, kot že sami pravite, imajo zelo širok razpon. To pove tudi, da imamo na področju stanovanj zelo slabe podatke o tem, koliko stanovanj se dejansko oddaja in na kakšen način.

Če govorimo o širši regulaciji najemnega trga, je zelo težko osnovati politike, če teh podatkov dejansko ni. Druga stvar pa je, da se moramo vprašati, v kakšnem stanju so ta stanovanja, ali so primerna za oddajanje in ali so res vsa prazna, ali gre kje za oddajanje na črno in podobno.

Kroži tudi podatek, koliko je stanovanj, kjer ni električne porabe, ampak na žalost v zadnjih letih tudi v mnogo novih blokih vidimo, da različni hedge fundi in podobni kupujejo stanovanja, ki potem ostajajo prazna. Za takšna je zagotovo treba najti ukrepe, kako jih aktivirati, da bodo služila svojemu namenu. Ampak to spet ni tako enostavno, da bi lahko pričakovali, da če ta stanovanja aktiviramo, bodo težave na področju stanovanjske politike izginile. Gradnja je tisto, kar zagotavlja osnovo!

Špekulativni kupci in lastniki več stanovanj finančno oziroma davčno niso kaznovani, če imajo po nekaj praznih stanovanj …

Drži, to je videno kot varna naložba. Davčna politika je v rokah ministrstva za finance, ampak zagotovo se moramo tudi o tem pogovarjati.

Eno je zloglasni davek na nepremičnine, drugo pa slaba pravna zaščita najemodajalcev, o kateri poslušamo in zaradi katere si lastniki stanovanj enostavno ne upajo oddajati na daljši rok. Kako je s tem?

Tudi to je področje, ki ga nameravamo urejati v okviru novelacije stanovanjskega zakona. To načrtujemo do konca mandata. Zagotovo je to situacija, ki jo je treba nasloviti, urediti razmerja in pogledati tudi, kateri so mehkejši ukrepi, ki jih lahko pripravimo za spodbujanje dolgoročnega najema. Torej da se bodo tudi lastniki stanovanj odločali za dolgoročnejši najem, ne samo za 11 mesecev ali celo manj. Tudi o tem razmišljamo, ampak v prvi fazi želimo postaviti tak sistem, ki bo dolgoročno deloval.

"Vprašati se moramo, v kakšnem stanju so prazna stanovanja, ali so primerna za oddajanje in ali so res vsa prazna, ali gre kje za oddajanje na črno in podobno," našteva Maljevac. Foto: Bojan Puhek