Čemu bo Evropska komisija prihodnje leto namenila denar?

Osnutek proračuna za leto 2025 usmerja sredstva tja, kjer lahko največ prispevajo k večji odpornosti in pripravljenosti Evrope na prihodnost v korist državljanov EU in podjetja. To bo doseženo s spodbujanjem zelenega in digitalnega prehoda ter z ustvarjanjem delovnih mest ob hkratni krepitvi strateške avtonomije in globalne vloge Evrope, so sporočili iz komisije.

Proračun bo zagotovil nadaljnjo podporo sirskim beguncem in zahodnemu Balkanu

Poleg tega bo proračun zagotovil nadaljnjo podporo sirskim beguncem v Turčiji in širši regiji, južnim sosedam ter zahodnemu Balkanu. Bistveno je, da bo zagotovil stabilno in predvidljivo podporo Ukrajini, so dodali.

Za skupno kmetijsko politiko je komisija v prihodnjem letu predvidela 53,8 milijarde evrov, poleg tega pa še 900 milijonov evrov za evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in ribogojstvo.

Med ostalimi večjimi postavkami je za regionalni razvoj in kohezijo predvidenih 49,2 milijarde evrov, za podporo partnerjem in mednarodno razvojno pomoč 16,3 milijarde evrov, za raziskave in inovacije pa 13,5 milijarde evrov, so sporočili iz Bruslja.

Med proračunskimi postavkami so tudi varovanje meja

Nadaljnjih 4,3 milijarde evrov bo na voljo v obliki nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za Ukrajino, dopolnjenih z 10,9 milijarde evrov posojil.

Za strateške naložbe v prihodnjem letu Evropska komisija predlaga 4,6 milijarde evrov, pri čemer bi bilo 2,8 milijarde evrov namenjenih izboljšanju povezljivosti z naložbami v infrastrukturo.

Za boj proti podnebnim spremembam bi namenila 2,4 milijarde evrov, za evropski vesoljski program pa 2,1 milijarde evrov.

Med proračunskimi postavkami so tudi varovanje meja (2,7 milijarde evrov), poraba v povezavi z migracijami (2,1 milijarde evrov) ter reševanje obrambnih izzivov (1,8 milijarde evrov).

Ta znatna finančna sredstva bodo podprla EU pri izpolnjevanju njenih političnih prednostnih nalog, hkrati pa vključila spremembe, ki so bile februarja dogovorjene v vmesni reviziji večletnega finančnega okvira, so pojasnili. Osnutek proračuna za prihodnje leto je del večletnega finančnega okvira, ki je bil sprejet konec leta 2020 in spremenjen februarja letos.