Bi plačali 166 evrov za burger? Privoščite si ga lahko na Viru. #video

Lastnik je pojasnil, da je burger tako drag, ker vsebuje "polpet iz dveh vrst prvovrstne in starane govedine", poroča hrvaški Index.

Narejen iz kakovostnih in zelo občutljivih sestavin

Štručke burgerja naredijo sami in jih karamelizirajo z rjavim sladkorjem. Omaka grand marnier je narejena iz konjaka, v burgerju pa so še gosja jetra, karamelizirana čebula v rdečem vinu, rukola, vzgojena z UV-svetlobo v stoodstotnem balzamičnem kisu, angleški sir, za katerega so morali dobiti posebna dovoljenja za uvoz, in italijanski sir, katerega specialiteta je zorenje v jami. Vse skupaj dopolnijo češnjevi paradižniki v mandarinovi vinaigrette omaki, na vrhu burgerja pa je kot okras še jastogov rep.

"Izračunal sem, da ko pokrijem stroške vseh sestavin, me vsak burger stane 1.248 kun. Naslednje leto ga bom moral zato prodajati po enkrat višji sceni, to je 2.500 kun oziroma 330 evrov. Sestavine so namreč izjemno občutljive in nekatere je zelo težko najti," je dejal lastnik.

"Morda je to najdražji burger v državah nekdanje Jugoslavije, ni pa najdražji na svetu"

"Ker se moja družina že dolgo ukvarja z gostinstvom, sem veliko potoval in v restavracijah po vsem svetu okušal različne stvari. Morda je to najdražji burger v državah nekdanje Jugoslavije, ni pa najdražji na svetu. V Belgiji prodajajo burger, okrašen z diamanti in zlatimi lističi, njegova cena pa je 30 tisoč dolarjev," je povedal Bašić in dodal: "V enem letu smo prodali sedem takšnih hamburgerjev. V ponudbi imamo sicer številne druge specialitete, ki so cenovno veliko ugodnejše, tako da lahko vsak najde nekaj zase. Želel sem narediti nekaj posebnega. Poleg hamburgerjev imamo krila in rebra ter vrhunsko govedino za šest tisoč kun (795 evrov) za kilogram. Vmes se je vse podražilo, tako da smo dejansko poceni."

Burger je dovolj nasiten za dva

"To ni jed, ki bi jo jedli vsak teden, ampak morda enkrat v življenju. Fant želi recimo dekle peljati na najdražji burger na Hrvaškem, katerega si bosta seveda delila, saj je dovolj nasiten za oba. S tem burgerjem želim narediti posebno zgodbo in tisti, ki ne želijo plačati toliko, lahko vedno izberejo kaj drugega. Naša ponudba je namreč v cenovnem razredu od 50 do sto kun, pijača pa od deset do 2.600 kun. Za vsakega se najde nekaj," je zaključil.