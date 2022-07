Pica na Hvaru za več kot 50 evrov: "To ni rop, vsak lahko izbira"

Vsako poletno sezono se debate neizogibno vrtijo okoli cen hrane in pijače na jadranski obali. Letos je na primer precej pozornosti požela pekarna v mestu Hvar na istoimenskem otoku, kjer cena pice celo presega 50 evrov. Da je za "jumbo" pico iz pekarne plačal celih 400 kun (dobrih 50 evrov), je časopisu Slobodna Dalmacija sporočil šokirani turist, novinarji pa so se takoj odpravili na otok, da bi preverili, ali so cene res tako visoke.

Izkazalo se je, da so, ob tem pa so poklepetali z lastnikom dotične pekarne, ki je ponosno izjavil, da so cene pri njih že od nekdaj najvišje.

Foto: Unsplash

"Takšen je naš poslovni model, pri postavljanju cen smo svobodni," je dejal Marjan Lekaj, lastnik pekarne na hvarski rivi, "le meter stran je pekarna, kjer so cene občutno nižje, in vsak ima možnost izbire."

Novinarji Slobodne Dalmacije so Lekaja povprašali, ali se mu njegove cene ne zdijo "roparske", on pa je na to odvrnil: "To ni rop, vsak lahko izbira, ali bo jedel in po kakšni ceni. Mi imamo že od nekdaj najdražje. Nikoli ni bilo težav, le nekajkrat z domačimi ljudmi, ki so hoteli poklicati policijo."

Foto: Unsplash

Lekaj, ki se je na Hvar kot otrok priselil s Kosova, je še povedal, da jim posel teče odlično, med njihovimi strankami pa prevladujejo tujci. "Mladi in stari, a večinoma mladi," je dejal in dodal, da je nedavno nekemu gostu z ene od zasidranih jaht prodal kar 20 pic za skupno skoraj tisoč evrov: "Na Hvaru je vse dražje."

