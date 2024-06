Od izbire klasičnega cheeseburgerja do inovativnih gurmanskih kreacij je Evropa raj za ljubitelje dobrih hamburgerjev. Toda kje najdemo najboljše? Portal Big 7 Travel je na podlagi ocen uporabnikov in priporočil uredništva pripravil seznam najboljših hamburgerjev v Evropi za leto 2024.

Poglejte, kateri burgerji so se uvrstili na seznam najboljših v Evropi:

Dva burgerja iz Slovenije

Na seznamu 50. najboljših hamburgerjev v Evropi najdemo kar dva slovenska. Na 46. mestu je pristal ljubljanski Hood Burger, ki ga najdete na treh različnih lokacijah v Ljubljani. Za restavracijo so zapisali, da: "Sveže slovenske sestavine poskrbijo za popolno izkušnjo: mehke žemlje, srednje pečeni polpeti in hrustljavost." Priporočajo, da poskusite posebni burger, kot sta La Brie ali Hood Steak, pripravljen iz pravega govejega ramsteka in postrežen z zagotovo najbolj hrustljavim krompirčkom v mestu.

Kranjski Projekt Burger se je na tovrstnem seznamu pojavil že pred leti. Tokrat so ga uvrstili na 42. mesto in zapisali, da tam pripravijo popolne burgerje iz kakovostnih sestavin. "Značilen goveji polpet odlično dopolnjujejo sveža zelenjava in omake, vrhunec pa predstavlja velikodušna porcija debelo narezanega krompirčka," so dodali.

Med nam bližjimi restavracijami z burgerji, ki so se uvrstile na seznam, je še hrvaška Submarine Burger (45. mesto), ki jo najdemo na več lokacijah v Zagrebu, Reki, Splitu in Zadru.

