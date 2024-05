Film, v katerem avtor dokumentira, kako se je v 30 dneh uživanja obrokov restavracije McDonalds zredil za skoraj 15 kilogramov in se spopadal z duševnimi motnjami, izgubo spolne sle ter boleznijo jeter, je leta 2005 dobil nominacijo za oskarja.

Film je bil študija o ameriški kulturi hitre prehrane in njeni vlogi v gospodarstvu države ter zdravstvenih težavah, vključno z debelostjo. Pravila, ki si jih je avtor postavil v dokumentarnem filmu, so med drugim zahtevala, da je naročil supervelik obrok. Med snemanjem je tudi okrnil fizične aktivnosti, da jih je prilagodil povprečnemu Američanu.

Spurlock je režiral več deset dokumentarnih filmov in televizijskih oddaj, ki so se ukvarjale z ameriškimi subkulturami in trgovino. Raziskoval je tudi življenje za rešetkami in leta 2006 v okviru resničnostne serije 30 dni preživel 23 dni v zaporu okrožja Henrico v Virginiji.

Bil je žrtev spolnih zlorab in tudi obtožen spolnega napada

Leta 2008 se je v seriji Kje na svetu je Osama bin Laden? lotil odziva ZDA na teroristične napade 11. septembra 2001 in globalnega lova na vodjo Al Kaide. V filmu so se mešali animacija, intervjuji in celo pesmi, ko je Spurlock potoval po muslimanskem svetu in si navidezno resno prizadeval, da bi premagal ameriške obveščevalne službe in sam izsledil bin Ladna.

Decembra 2017, ko se je razširilo gibanje Jaz tudi, je Spurlock na svojem blogu objavil, da je bil v preteklosti žrtev spolnih zlorab in med drugim priznal, da je bil v času študija obtožen spolnega napada.

Pred leti so se pojavili tudi dvomi, da je bila za poslabšanje zdravja Morgana Spurlocka med snemanjem dokumentarnega filma Super veliki jaz res kriva zgolj hitra prehrana, saj je leta 2017 priznal, da ima velike težave z alkoholizmom in da že tri desetletja ni bil skupaj trezen več kot teden dni.

Njegov zadnji dokumentarni film Super Size Me 2: Holy Chicken! je izšel leta 2019, v njem pa je pogledal v ozadje jedilnikov verig s hitro prehrano in drugih restavracij ter pogosto ovrgel njihove trditve, da strežejo bolj zdrave in etično pridelane izdelke.