"Naši kurirji po Sloveniji največ raznašajo pad thai"

Poleti se bo zaključilo tretje leto, odkar je platforma Glovo začela poslovati tudi v Sloveniji. Slovenija ni bila med prvimi državami, kjer so predstavili svoje poslovanje, a so ga do danes razširili v 20 lokalnih skupnosti (največ naročil sprejmejo v Ljubljani, Mariboru in Domžalah). Njihovo poslovno omrežje v Sloveniji obsega več kot 700 aktivnih partnerjev in več kot 300 aktivnih kurirjev.

Ana Fraile Grau je mesto generalne direktorice platforme Glovo za Slovenijo prevzela sredi leta 2023. Ima več kot deset let delovnih izkušenj v tehnološki industriji na področjih globalne strategije, financ in poslovanja, od tega dobrih osem let v družbi Glovo. Diplomirala je iz mednarodne poslovne ekonomije na Univerzi Pompeu Fabra v Barceloni in iz trženja ter upravljanja na Boston Collegeu.

"Vedno se želimo prepričati, da razumemo lokalno dinamiko, edinstvene zahteve potrošnikov in konkurenčno okolje, preden začnemo delovati v novi državi." Glovo je v Slovenijo vstopil pozneje kot v nekatere druge države v regiji. Zakaj ta zamuda?

Vsak trg, na katerega vstopimo, skrbno ocenimo, da bi uporabnikom in partnerjem zagotovili najboljšo možno izkušnjo. Čeprav smo globalni igralec, ne uporabljamo univerzalnega poslovnega modela. Trdno verjamemo v hiperlokalni pristop, saj smo prilagodljivi in se odzivamo na specifične potrebe vsakega trga.

Kakšne so bile posebnosti slovenskega trga?

V primeru Slovenije je naš vstop zaznamovala strateška odločitev, da združimo moči z lokalnim podjetjem Ehrana, kar nam je omogočilo izkoristiti njihovo strokovno znanje in izkušnje ter nam dalo vpogled v lokalni trg. To partnerstvo je bilo ključnega pomena za naš uspešen vstop na lokalni trg, saj nam je že od prvega dne omogočilo, da prebivalcem Slovenije in partnerjem ponudimo prilagojeno izkušnjo. Vedno se želimo prepričati, da razumemo lokalno dinamiko, edinstvene zahteve potrošnikov in konkurenčno okolje, preden začnemo delovati v novi državi.

Kako se vaš poslovni model razlikuje od konkurenčnih?

Poslovni model podjetja Glovo je v svetu dostave na zahtevo resnično poseben. Ponosni smo na to, da smo več kot le služba za dostavo hrane. Že od prvega dne smo bili večkategorijska platforma. Naša mantra je "vsakomur omogočiti preprost dostop do vsega v njegovem mestu".

"Trdno verjamemo v hiperlokalni pristop, saj smo prilagodljivi in se odzivamo na specifične potrebe vsakega trga."

Po čem se ločite od konkurence?

Ena od naših ključnih razlikovalnih značilnosti je naša zavezanost hitremu poslovanju (Q-commerce). Smo v ospredju tega trenda, saj se osredotočamo na dostavo izdelkov našim strankam v rekordnem času, pogosto v 30 minutah.

Kako to lahko dosežete?

Nenehno vzpostavljamo partnerstva z verigami supermarketov in maloprodajnimi trgovinami. V Sloveniji na primer sodelujemo z velikimi verigami in trgovinami na drobno, kot so Tuš, Mimovrste ali Intersport, s katerim smo pred kratkim podpisali pogodbo, da bi našim strankam zagotovili veliko kategorij izdelkov za njihove vsakodnevne potrebe. Osredotočiti se želimo na sodelovanje z najpomembnejšimi blagovnimi znamkami v vsaki kategoriji, vključno z vsem, od igrač, cvetja do kozmetičnih izdelkov, z ambicijo, da postanemo nakupovalni center v lastnem žepu. Poleg tega smo predvsem tehnološko podjetje, zato so algoritmi, ki jih uporabljamo, in naše zmogljivosti strojnega učenja med najnaprednejšimi v panogi, kar nam omogoča zagotavljanje dobrih storitev.

Kakšna so bila vaša pričakovanja na slovenskem trgu?

Ko smo vstopili na slovenski trg, je bil naš cilj, da se prilagodimo edinstvenim željam slovenskih potrošnikov in ustvarimo več priložnosti za lokalna podjetja. S prevzemom družbe Ehrana smo želeli ohraniti njihove uspešne prakse in še naprej graditi na njihovem odtisu, povečati naše poslovanje in omogočiti, da bo storitev na voljo večjemu številu ljudi in podjetij. Prepričani smo bili, da bo naš hiperlokalni model dobro sprejet v državi, ki je znana po tem, da močno poudarja podporo lokalnim podjetnikom.

"V Sloveniji na primer sodelujemo z velikimi verigami in trgovinami na drobno, kot so Tuš, Mimovrste ali Intersport."

Ali so se ta pričakovanja izpolnila?

Naš razvoj je bil postopen in načrtovan. Trenutno lahko rečem, da smo na zelo dobri točki na naši razvojni poti in da nadaljujemo v tej smeri, ker se zavedamo velikega potenciala trga.

Katere značilnosti slovenskih potrošnikov ste zaznali?

Zavedamo se, da Slovenci cenijo dobro hrano in da so v državi številne restavracije na visoki ravni, od teh jih je 59 na seznamu restavracij z Michelinovimi zvezdicami. Zanimiv trend, ki ga opažamo, je, da v večjih urbanih središčih, Ljubljani in Mariboru, naša naročila dosegajo vrhunec ob koncu tedna, medtem ko je v drugih mestih ravno obratno – čeprav se ljudje v manjših mestih ob koncu tedna tradicionalno še vedno zbirajo ob domači kuhinji, se uporaba dostave Glovo eksponentno povečuje med delovniki, kar kaže, da so Slovenci sprejeli priročnost Glova in da je postal sestavni del njihovega vsakdana.

Ali nam morda lahko razkrijete konkretnejše številke?

V prvih dveh letih, odkar Glovo deluje na slovenskem trgu, so kurirji, ki dostavljajo prek naše platforme, dostavili skoraj 5,5 milijona izdelkov v več kot 20 mestih v državi.

"Zanimiv trend, ki ga opažamo, je, da v večjih urbanih središčih, Ljubljani in Mariboru, naša naročila dosegajo vrhunec ob koncu tedna, medtem ko je v drugih mestih ravno obratno." Kakšen tržni delež pričakujete v Sloveniji?

Tako kot na vseh trgih, na katerih delujemo, želimo tudi v Sloveniji postati vodilni na trgu. Naš cilj ni, da smo le igralec na trgu, temveč želimo postaviti standard za udobje in dostopnost v panogi. Prav zato smo zavezani k nenehni rasti in širitvi. Naš pristop ni samo pridobivanje tržnega deleža, temveč tudi redefiniranje načina, na katerega ljudje dostopajo do blaga in storitev, ki jih imajo radi. Odločeni smo, da bomo v Sloveniji ustvarili trajni učinek in zagotovili najboljšo storitev na trgu.

Ali opažate kakšne razlike med vzorci in preferencami potrošnikov v Sloveniji in v drugih državah?

Da bi bila naša storitev uspešna, je med drugim najpomembneje analizirati vrste kuhinje, ki so v določeni državi najbolj priljubljene, in spoznati lokalne prehranjevalne navade. Kot primer navajam Španijo, kjer se v primerjavi z drugimi državami naročila hrane za večerje oddajo zelo pozno. Ali pa Italijo, kjer je večina restavracij zaprta v času med kosilom in večerjo. To je neposredno povezano s tradicijami in kulturo Špancev ali Italijanov.

… in Slovenija?

V Sloveniji je zelo zanimivo, da so naročila hrane precej enakomerno razporejena čez dan. Kar zadeva vrste jedi, so naša opazovanja pokazala, da imamo Slovenci velik apetit po azijski hrani, ki je tretja najbolj zaželena kuhinja v državi za ameriško in italijansko, pri čemer je "pad thai" v zadnjih dveh letih dosegel vrh treh najbolj priljubljenih jedi, naročenih na Glovu v Sloveniji. Še en zanimiv trend je veliko povpraševanje v kategoriji zdrave hrane, ki je zaželena predvsem kot možnost kosila.

"V Sloveniji je zelo zanimivo, da so naročila hrane precej enakomerno razporejena čez dan. Kar zadeva vrste jedi, so naša opazovanja pokazala, da imamo Slovenci velik apetit po azijski hrani, ki je tretja najbolj zaželena kuhinja v državi za ameriško in italijansko."

Kakšen je doseg vaših storitev v Sloveniji? Ali načrtujete širitev?

Posebno pozornost namenjamo odnosom z lokalnimi skupnostmi, v katerih delujemo. Teh je v Sloveniji že več kot 20, s čimer pravzaprav pokrivamo velik delež mestnega prebivalstva v državi, naša prednost pa je široka mreža več kot 700 aktivnih partnerjev in več kot 300 aktivnih kurirjev. In pri tem se ne nameravamo ustaviti. Še vedno želimo utrditi svojo prisotnost in biti še naprej uspešni v mestih, v katerih trenutno delujemo, vendar je širitev po vsej državi vedno v naših mislih, da bo naše storitve koristilo vedno več slovenskih državljanov.

Kaj pa podeželje?

Širitev na podeželje ni nekaj, na kar bi se osredotočali. Zavedamo se, da si prebivalci na teh območjih zaslužijo dostop do udobja, vendar je povpraševanje uporabnikov majhno, koncentracija partnerjev pa je običajno še manjša.

Veliki prodajalci imajo lastne prodajne kanale. Zakaj bi potrebovali Glovo?

Čeprav imajo veliki prodajalci morda svoje lastne uveljavljene prodajne poti, lahko partnerstvo z družbo Glovo prinese več pomembnih prednosti. Predvsem razširjen doseg, ki ga tudi največji prodajalci sami morda nimajo. Sodelovanje z nami jim omogoča dostop do veliko širše baze strank. Druga ključna prednost je prepoznavnost, kajti uvrstitev na priljubljeno platformo za dostavo, kot je Glovo, lahko znatno poveča prepoznavnost prodajalčeve blagovne znamke in vodi k večji izpostavljenosti ter posledično k večji prodaji. Veliki prodajalci se lahko prek partnerstva z nami usmerijo na svoje ključne kompetence, kot sta kakovost izdelkov in inovacije, medtem ko se pri logističnih in dostavnih vidikih svojega poslovanja zanašajo na podjetje Glovo.

"Veliki prodajalci se lahko prek partnerstva z nami usmerijo na svoje ključne kompetence, kot sta kakovost izdelkov in inovacije." Kaj pa mali dobavitelji?

V Sloveniji so pomemben del našega portfelja partnerjev majhna lokalna podjetja in Glovo močno verjame v njihov potencial. Tu smo, da jih podpremo na njihovi poti. Verjamemo tudi, da jim je sodelovanje s platformami, kot je naša, zagotovilo stabilen in zanesljiv kanal za ustvarjanje prihodkov, gradnja zaupanja vrednega odnosa z lokalnimi podjetniki pa je bila eden naših temeljnih ciljev.

Kaj so njihovi največji izzivi in kje je pri tem vaša vloga?

Vsi se zavedamo, da so izzivi, s katerimi se soočajo mali podjetniki, zelo obsežni, in priznavamo vlogo, ki jo imamo pri pomoči lokalnim podjetjem pri digitalizaciji. Zato jih nenehno podpiramo z digitalnimi zmogljivostmi in poslovnim znanjem, ki jim pomaga, da so samostojni in hkrati konkurenčni. Zato smo konec leta 2022 uvedli nov program Glovo Local za mala in srednje velika podjetja v maloprodaji in gostinstvu.

Kaj jim ta program omogoča?

Digitalizacijo izdelkov in storitev ter s tem spodbujanje njihove rasti. Z orodji tega programa jim lahko pomagamo doseči več strank in tako pospešimo njihovo pot do rasti in trajnostne dobičkonosnosti. Na ta način podjetjem utiramo pot do rasti in spodbujamo lokalno gospodarstvo v Sloveniji.

"Naša opazovanja so pokazala, da imamo Slovenci velik apetit po azijski hrani, ki je tretja najbolj zaželena kuhinja v državi za ameriško in italijansko." Nekateri dobavitelji se pritožujejo, da jim podjetje Glovo jemlje precejšen delež prihodkov. Kaj bi jim odgovorili?

Pomembno je poudariti, da naše partnerstvo z lokalnimi podjetji temelji na vzajemno koristnem odnosu. Naša struktura provizij je zasnovana tako, da je prilagodljiva in poštena. Temelji na številu naročil, kar pomeni, da provizije plačujejo le glede na posel, ki jim ga pomagamo ustvariti. Prepričani smo, da je vrednost, ki jo zagotavljamo svojim partnerjem, veliko večja od teh stroškov. Ta pristop zagotavlja, da so naši interesi usklajeni. Ko uspete vi, uspemo tudi mi.

V preteklosti smo bili priča protestom dostavnega osebja, ki je trdilo, da njihovi delovni pogoji in plače niso ustrezni.

Najprej moramo pojasniti vlogo podjetja Glovo v zvezi s kurirji. Podjetje deluje kot tržnica, ki posreduje, povezuje in zagotavlja storitve vsem svojim uporabnikom. To so partnerji, kurirji in stranke. Glovo je torej orodje, vsi njegovi uporabniki pa imajo koristi od platforme in njene tehnologije za doseganje svojih namenov: partnerji prodajajo prek platforme, kurirji dostavljajo prek nje, stranke pa na njej naročajo. Zanimajo nas zadovoljstvo naših uporabnikov in načini za nenehno izboljševanje. Za kurirje se to kaže v praksi rednih anket in sestankov, ki jih organiziramo s tistimi, ki dostavljajo prek naše platforme, da bi zbrali povratne informacije in opredelili priložnosti za izboljšave.

A so kurirji vendarle protestirali …

V zvezi s tem smo se sestali tudi s kurirji, ki so se udeležili protestov, in večkrat izrazili pripravljenost na nadaljevanje konstruktivnega dialoga, da bi izboljšali izkušnje kurirjev pri dostavi prek platforme. Ponavljam, platforma deluje kot orodje. Kurirji lahko platformo uporabljajo, kadar želijo, za opravljene storitve dostave pa prejmejo plačilo.

"Pomembno je poudariti, da naše partnerstvo z lokalnimi podjetji temelji na vzajemno koristnem odnosu.."

Kako skrbite za zadovoljstvo kurirjev?

Glovo je kot prvak v platformnem gospodarstvu konec leta 2022 uvedel program Zaveza dostavljavcem, ki nadgrajuje ugodnosti in pogoje za vse kurirje, ki dostavljajo prek aplikacije Glovo. Nastal je po navdihu načel, ki jih je fundacija Fairwork Foundation vzpostavila za doseganje pravičnosti in zagotavljanje pogojev za delavce na platformah. Povezan je s poštenim zaslužkom, zavarovanjem in tečaji varnosti v cestnem prometu, ugodnostmi zvestobe ali nadgradnjo strokovnih znanj z zagotavljanjem dostopa do več spletnih tečajev.

Kakšne so plače vaših kurirjev?

Zaslužki kurirjev so usklajeni z regionalnimi plačami, gibanjem življenjskih stroškov in dnevnimi stroški, pri čemer se upoštevajo objektivna merila, kot so podobna delovna mesta in stroški drugih storitev, kot so uporaba vozila, amortizacija, gorivo itd. Vse te podatke zagotavlja neodvisna organizacija (WageIndicator).

Kaj pa druge ugodnosti? Ali jih kot podjetje Glovo zaposlujete, in če ne, zakaj?

Glovo skrbi za kurirje, ki uporabljajo aplikacijo, in jim zagotavlja zavarovanje, zlasti v primerih, ko se jim zgodi nesreča. Glovo kurirjem plača tudi vse dneve, ko so nezmožni za delo zaradi poškodb, ki so jih utrpeli med sodelovanjem. Kurirji, ki uporabljajo aplikacijo, so zavarovani tudi z zavarovanjem odgovornosti za škodo tretjim osebam in zavarovanjem prevoza blaga. Kurirji cenijo prilagodljivo delo in ga aktivno iščejo – glede na vseevropsko raziskavo DPE, ki je bila opravljena leta 2021 med več kot 16 tisoč kurirji, je za dve tretjini kurirjev prilagodljivost glavni razlog za njihovo delo.