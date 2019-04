Veganski masterchef: "Priprava veganske hrane je nekaj najlažjega na svetu"

Ljubljano je obiskal italijanski veganski masterchef Emanuele Di Biase, ki je pri nas predstavil svojo zadnjo kreacijo: v Sloveniji narejeni veganski sir. Sam je zagrizen vegan že 15 let in meni, da bi moral veganske jedi znati pripravljati vsak kuharski mojster.

Emanuele Di Biase je priznani italijanski masterchef, ki se je s kuho spoznal že pri osmih letih, pri 14 je postal slaščičar, največja prelomnica pa se je zgodila pred 15 leti, ko je popolnoma spremenil svoj pogled na hrano.

Po tem, ko so ga povabili, naj kot kuharski mojster sodeluje pri pripravi luksuznega burgerja, nato pa vpričo njega ubili kravo in jo masirali, da bi bilo njeno meso še boljše, jim je vrnil denar in rekel, da se tega ne gre nikoli več. "To me je tako šokiralo, da mi gre ob misli na to še danes na jok," pravi.

Njegovih nasvetov si želijo tudi neveganske restavracije

Vse odtlej je njegovo poslanstvo pripravljati veganske specialitete, ki jih cenijo po vsem svetu. Kličejo ga namreč iz različnih restavracij po svetu, iz Italije, Rusije, Francije, Nemčije, ter ga najemajo, da jim pomaga spremeniti jedilnik ali izboljšati njihovo ponudbo, saj se zavedajo, da so z dobro vegansko ponudbo bolj konkurenčni.

Enako je s trgovinami in velikimi trgovci, ki si prav tako želijo njegovih nasvetov. "Če so oni začeli razmišljati o tem, potem se svet zares počasi spreminja."

Slovenci smo pri tem že v koraku s časom, saj so se v restavracijah, ki jih je obiskal do zdaj, zelo potrudili, da so mu pripravili okusno jed, ki ga je nasitila. V Italiji na primer še ni tako, pravi. "Tam dobiš samo zelenjavo na žaru ali testenine s paradižnikom in to je to. A se tudi tam stvari že premikajo in izboljšujejo."

Emanuele je pri nas predstavil svojo novo linijo veganskih sirov Sayve, narejenih v Sloveniji, ki so izdelani s fermentacijo čičerike, čemur dodajo škrob, oreščke, kokosovo olje, sol in naravne arome.



Linija obsega pet okusov: poleg povsem nevtralnega še sire z dodatkom čilija, tartufov, orehov ali črnega popra.



Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

"Če chef ne zna nasititi vegana, ne razume svojega poslanstva"

A čeprav večina misli, da je priprava veganske hrane izziv in da je za to potrebno posebno znanje ali celo posebne sestavine, je ravno nasprotno, razlaga:

Priprava veganske hrane je nekaj najlažjega na svetu. Ko preuredim navadno kuhinjo restavracije v vegansko kuhinjo, se stroški te restavracije znižajo za tri četrtine. Če odstraniš ribe, meso ter ti ostanejo samo zelenjava in stročnice, se stroški res znižajo.

Ob tem je mnenja, da bi moral vsak šef kuhinje, veganski ali neveganski, znati pripraviti okusno in nasitno jed za vegana.

"Mislim, da ima chef neko poslanstvo, in če ne zna nasititi vegana, ne razume dobro svojega poslanstva. Sicer je samo kuhar. Kuhar namreč zgolj pripravlja jedi po receptih, ki se jih je naučil, in se jih strogo drži. Pravi chef je pa tisti, ki zna osrečiti vso populacijo, tudi tiste, ki imajo različne intolerance na laktozo, gluten ..."

Na vprašanje, kako je zaradi takšnega razmišljanja sprejet med preostalimi chefi, pa odgovarja: "Če moram povedati po pravici, mislim, da se me malce bojijo."

Foto: Ana Kovač

Ko veganski chef lažje živi sam s sabo

Pa vendar sam ne bo več pripravljal jedi z mesom in meni, da tudi preostali veganski chefi ne bi smeli, če je takšno njihovo prepričanje. Svoje mnenje ima tudi o kuharskih šovih, kjer tekmujejo tudi vegani, a se od njih med drugim zahteva, da pripravijo mesne jedi. Pri tem gre za veliko provokacijo, pravi. "Mislim, da se veganski tekmovalci ne bi smeli dotikati mesa, če se s tem ne strinjajo. Če bi bil jaz v šovu, se absolutno ne bi."

Sam se mesa ne dotaknem več, niti če mi plačajo. Z znanjem in z barvami zelenjave ter drugih živil lahko namreč prirediš vse mesne jedi.

Svoje prepričanje razlaga tako, da s tem, da ne pripomore k temu, da zaradi njega in njegove kuhe umirajo živali, lažje živi sam s sabo. "Izhajam iz italijanske tradicije, kjer se je vse. A ko sem začenjal razumeti, s kakšnimi sestavinami pravzaprav delamo, sem sprejel to odločitev. Vsako jutro se zbudim z nasmehom, saj sem v polni harmoniji s svetom."

Foto: Ana Kovač

Preverite tudi: