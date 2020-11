EU dovoli uporabo izraza vegi burger, ne pa tudi nadomestek sira in jogurta

Evropski poslanci so konec oktobra glasovali o mesnih in mlečnih poimenovanjih pri proizvodih rastlinskega izvora, pri čemer dopolnila za zaščito mesnih poimenovanj niso podprli, mlečnih pa dodatno zaostrili. Vendar Slovenskega veganskega društva to ne skrbi.

Evropski poslanci konec oktobra pri glasovanju o spremembah uredbe o skupni ureditvi trga, med drugim tudi o zaščiti mesnih poimenovanj pred uporabo tovrstnih poimenovanj pri proizvodih rastlinskega izvora, niso podprli dopolnila za zaščito mesnih poimenovanj, s katerim bi prepovedali poimenovanja, kot je izraz vegi burger.

Govorili so tudi o mlečnih poimenovanjih, pri čemer so izrazi, kot sta, na primer, sojino in riževo mleko, v EU že nekaj časa prepovedani, zdaj pa so šli še dlje in prepovedali izraze, ki se nanašajo na alternative mlečnim izdelkom.

Tako ne bodo več dovoljena poimenovanja, kot sta "alternativa jogurtu" in "nadomestek sira". Pri tem ni jasno, kaj to pomeni za poimenovanji arašidovo maslo in kokosovo mleko, saj se izdelka, ki sta sicer rastlinski živili, že desetletja imenujeta tako.

Kaj to pomeni za arašidovo maslo? Uporaba naziva, ki sicer pripada mlečnim izdelkom, kot je maslo, namreč ni več dovoljena za živila rastlinskega izvora. Foto: Getty Images

Ali pa za kokosovo mleko? Foto: Getty Images

Evropski parlament naj gre s transparentnostjo v obe smeri

V Slovenskem veganskem društvu so z odločitvijo glede izraza vegi burger seveda zadovoljni in pravijo, da bi bilo absurdno podpreti takšen predlog.

"Razlog za preimenovanje rastlinskih izdelkov naj bi bila 'zmeda potrošnikov'. Tako bi se, na primer, 'veganski burger' moral preimenovati v 'veganski disk'. Še dobro, da predloga niso sprejeli, sicer bi 'zmedeni potrošnik' te diske po njihovi logiki lahko 'zmedeno' tlačil v disk playerje," se je pošalil Dani Sušnik, prostovoljec in član društva.

Po drugi strani meni, da obstajajo dobri argumenti za različno poimenovanje veganskih različic mesnih izdelkov. "Z drugačnim poimenovanjem bi se te izdelke upravičeno distanciralo med seboj, pa ne zaradi 'ugleda mesnih izdelkov', pač pa zaradi prikrivanja, kaj pravi mesni izdelki v sebi skrivajo. Skrivajo namreč sestavine, ki se povprečnemu človeku gnusijo: mlete mišice, kite, oči in anusi. Da, to je v njih. Če si EU-parlament zares želi transparentnosti, zakaj ne preimenujejo 'hrenovke' v tisto, kar hrenovka zares vsebuje?"

Morda se skuša potrošniku prikriti, da se v teh izdelkih skrivata tudi nepotrebno trpljenje in smrt nedolžnih bitij. In tu je poudarek na: nepotrebno. Če je tako izkoriščanje nepotrebno, je tako izkoriščanje neetično.

Ali potrošnik ne ve, kaj pomeni alternativa jogurtu?

Medtem ko so se v društvu razveselili podpore vegi burgerju, pa jih je ujezila dodatna zaostritev mlečnega poimenovanja, saj so zdaj prepovedani vsi izrazi, ki odkrito namigujejo, da gre za nadomestke mlečnih izdelkov.

"Zdaj želijo prepovedati še izraze, kot je 'alternativa jogurtu', ali da bi na embalaži pisalo, da ima veganska različica '50 odstotkov manjši ogljični odtis, kot pravi sir'. Če nadaljujem cinično, bojijo se, da bi 'zmeden potrošnik' sojinega mleka mislil, da je 'soja' pasma goveda? In da riževo mleko pridelujejo krave 'riževke'? Ponižujejo potrošnika, da ne razume, kaj pomeni 'alternativa' jogurtu. Obenem pa moramo potrošniki po TV še naprej gledati groteskno zavajajoče oglase o 'piščancem prijazni reji', v oglasih ministrstva za kmetijstvo, da je meso 'superhrana' in da 'rdeče meso telo potrebuje'."

Kokosov jogurt je priljubljen tudi na našem trgu in ga prodajajo vse večje trgovske verige. Foto: Getty Images

Ob tem je poudaril, da je to izglasovanje EU-parlamenta v nasprotju s cilji same Evropske unije: European Green Deal in Farm to Fork Strategy. "Te strategije naj bi nas pripeljale do bolj trajnostnih in bolj zdravih prehranjevalnih navad. In ravno proizvodnjo mesa in mleka bi z lahkoto poimenovali kot najbolj uničujočo dejavnost na planetu. Ironično je prav to, da je stališče Evropske unije, da je živinoreja odgovorna za večji ogljični vtis kot celotna prometna infrastruktura skupaj. In da je živinoreja, ki zaseda tretjino kopnega dela planeta, poleg tega še vodilni porabnik in onesnaževalec naše pitne vode."

Vendar ta odločitev parlamenta še ni končna, saj bosta o tem odločala še Evropska komisija in Svet Evrope.

Sušnik dodaja, da ne ve točno, do katere mere bodo šle tovrstne prepovedi, vendar meni, da je EU-parlament pristranski, ker "ne glasuje na osnovi logike in transparentnosti, ter zato nepredvidljiv".

Veganske pice so lahko enako bogato obložene kot neveganske, alternativo siru pa lahko pripravite celo doma. Foto: Getty Images

Mesna industrija: Veganski proizvodi zagotovo imajo svoj prostor na trgu

V GIZ Mesne industrije Slovenije so razočarani, da poslanci Evropskega parlamenta zaščite mesnih poimenovanj na evropski ravni niso podprli, kljub temu pa poudarjajo, da zahteva za zaščito mesnih poimenovanj ni uperjena proti veganskim in vegetarijanskim proizvodom, je poročala STA.

"Ta industrija zagotovo ima svoj prostor na trgu, kot tudi številne možnosti in priložnosti za ustvarjanje novih proizvodov, ki pomenijo dodatno pestrost v ponudbi prehranskih izdelkov," so sporočili in dodali, da raba mesnih imen pri proizvodih rastlinskega izvora neredko ustvarja napačno sklepanje, da gre za nadomestke mesa v smislu okusa, prehranske vrednosti in enakovrednosti z vidika uravnotežene prehrane.

"Ko govorimo o slanini, šunki, klobasah, salamah, zrezkih, se samo po sebi razume, da gre za proizvode iz mesa. S čedalje pogostejšo rabo teh imen v industriji rastlinskih proizvodov ta dediščina postaja vedno bolj ogrožena, odpira pa tudi temeljno vprašanje o pravici potrošnikov do korektnih informacij," so še poudarili v združenju.

Po njihovih navedbah so se tradicionalna poimenovanja mesa in mesnih izdelkov skozi stoletja oblikovala tako v slovenskem kot evropskem prostoru in so globoko zakoreninjena v naši kulturni dediščini.

"Vegansko gibanje se med prebivalce Slovenje širi s svetlobno hitrostjo"

Sicer pa so številne države po svetu v času pandemije opazile porast veganstva. Kaj je razlog za to, ni povsem znano, verjetno pa so k temu pripomogla tudi namigovanja, da naj bi novi koronavirus prišel s kitajske mokre tržnice, kjer se na enem mestu v umazaniji mešajo ljudje, žive živali, ribe in meso in ki so zato gojišče virusov in bakterij, ki povzročajo epidemije, kot je zdajšnja pandemija novega koronavirusa.

In tudi pri nas so opazili ta trend, čeprav so ga zaznali že januarja, ko koronavirus še ni krojil naših življenj. "Porast opažamo vsako leto prek prijav na naš 30-dnevni veganski izziv. Letos smo imeli v primerjavi z lanskim letom do zdaj približno 23 odstotkov več udeležencev. Sicer pa tudi v trgovinah in restavracijah hitro narašča ponudba veganskih izdelkov. Iskreno, zdi se mi, da se vegansko gibanje med prebivalce Slovenje širi s svetlobno hitrostjo," trdi Sušnik.

Ravno zato se mu zdi, da tovrstne odločitve EU-parlamenta dolgoročno nimajo nobene vloge. "Kratkoročno bodo proizvajalci veganskih mlečnih izdelkov (če se sploh še smem tako izraziti) zaradi preimenovanj izdelkov imeli nekaj izgube, vendar, kot rečeno, dolgoročno so v zelo perspektivnem poslu. Napor mesno-mlečne industrije poriniti svojo izgubo na stran veganskih proizvajalcev se ne bo obrestoval. Potrošnik namreč ni 'zmeden', razprave v Evropskem parlamentu pa med ljudstvom le še povečujejo debato o zdravem, trajnostnem in etičnem prehranjevanju. Tako veganskega kot kateregakoli drugega gibanja, ki je bilo osnovano na etiki, pa dolgoročno ni bilo mogoče ustaviti."

Na to jasno nakazuje tudi veganska zastava, ki je včeraj, na svetovni dan veganstva, plapolala v središču Ljubljane. Mestna občina Ljubljana jo je izobesila v sodelovanju s Slovenskim veganskim društvom, saj želita s to gesto someščane spodbuditi k bolj sočutnemu, zdravemu, trajnostnemu in vse bolj priljubljenemu življenjskemu slogu.

MOL je poleg evropske, državne in mestne zastave ta konec tedna na Adamič-Lundrovem nabrežju 2 izobesila tudi vegansko zastavo. Njene barve predstavljajo možnost sobivanja vseh živih bitij na Zemlji. Zelena predstavlja kopenske živali (vključno s človekom), modra vodne in leteče živali, bela barva pa je simbol enotnosti in miru. Poleg barv vsebuje začetno črko besede veganstvo. Foto: Slovensko vegansko društvo

