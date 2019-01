Vprašanja o veganstvu, ki jih ljudje najpogosteje zastavljajo na Googlu

Sklede, polne zelenjave, stročnic, semen in polnovrednih žit, so zelo nasitne in hkrati zelo hranljive.

Veganstvo je v zadnjem letu vse bolj priljubljeno oziroma se ob njem poraja vse več vprašanj in zanimanj. Tudi v spletnem iskalniku Googla so vprašanja o veganstvu vse večkrat postavljena, pri čemer so najpogostejša:

Kako vegani dobijo beljakovine?

Ali so vegani bolj zdravi?

Kako vegani delajo torte?

Beljakovine niso samo v mesu

Ljudje beljakovine tradicionalno povezujejo z mlečnimi izdelki in mesom, a tudi druga živila vsebujejo veliko beljakovin, ki so prav tako kakovostne in lahko zadostijo dnevnim potrebam povprečnega človeka.

Z beljakovinami je bogatih večina stročnic, denimo čičerika, leča, grah in fižol, ter semena in oreščki. Skoraj vsi oreščki so izjemno bogati z beljakovinami, zlasti pistacije. Pri semenih pa so najboljši vir beljakovin bučna in konopljina semena.

Tudi kvinoja, ki je sicer žitom podoben pridelek, vsebuje veliko beljakovin, poleg tega pa še magnezij, vlaknine in antioksidante. Okusna je tako v slanih kot sladkih jedeh. Podobno je s polnovrednimi ovsenimi kosmiči

Seveda pa je z beljakovinami bogata tudi večina temnozelene zelenjave, kot so špinača, brokoli, brstični ohrovt, beluši ...

Stročnice, zelenjava in semena vsebujejo veliko beljakovin. Foto: Getty Images

Veganske torte niso nič manj okusne od neveganskih, morda celo nasprotno

Jajca, mleko in maslo so osnovne sestavine, potrebne za peko tort. A za skoraj vse izdelke živalskega izvora se pri peki tort najde vegansko nadomestilo. Največja težava so morda jajca, a tudi ta vegani preprosto nadomestijo z banano, lanenimi ali chia semeni, ter jabolčno čežano.

Na voljo je tudi že ogromno receptov, ki pri pripravi torte sploh ne vključujejo jajc, mleka ali masla.

Skordajda ni slaščice, ki je ne bi mogli narediti tudi v veganski verziji. Foto: Getty Images

Vegani so bolj zdravi

Nedavna raziskava je pokazala, da so ljudje, ki večinoma jedo hrano rastlinskega izvora, vegetarijanci ali vegani, bolj zdravi oziroma so manj izpostavljeni boleznim srca in raku.

To nam je potrdila tudi nutricionistka Mojca Cepuš, ki pravi, da je "prehrana, ki temelji na rastlinah, po mnenju večine strokovnjakov najboljša preventiva pred srčno-žilnimi boleznimi, nekaterimi oblikami raka in drugimi civilizacijskimi boleznimi."

A je ob tem opozorila, da je lahko tudi takšna prehrana zdravju škodljiva, če je neuravnotežena in obroke sestavljajo predelana živila. Posebno pozornost je treba nameniti vsebnosti železa, kalcija, vitamina B12, vitamina D, omega 3, joda ter cinka v telesu in hrani, ki jo jemo. "Če rastlinska prehrana ni dobro načrtovana, lahko pride do pomanjkanja teh elementov."

Ko vegani postanejo priljubljeni zvezdniki, sledijo še drugi

Sicer pa vedno pomaga, ko določen življenjski slog prevzamejo zvezdniki - takrat sledijo množice. Že večkrat sta k veganski prehrani oboževalce pozvala Beyonce in Jay-Z, ki sta vse večja privrženca takšnega prehranjevanja.

Beyonce in Jay-Z javno in glasno podpirata veganstvo. Foto: Getty Images

"Nekoč sva na zdravje gledala kot na dieto, nekatera je bila boljša, druga slabša. Ko sva na zdravje začela gledati kot na resnico, je to postala misija, da to resnico deliva z vse več ljudmi." Pri tem sta še dodala, da se moramo ljudje zavzeti tako za svoje zdravje kot za zdravje našega planeta.

