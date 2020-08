Na Triglav in nazaj v manj kot treh urah, in to z vegansko prehrano! #video

Nekateri so še vedno prepričani, da veganstvo in vrhunski šport ne gresta skupaj, a številni svetovno znani športniki že nekaj časa dokazujejo ravno nasprotno, nazadnje pa je to pokazala tudi naša gorska tekačica Ana Čufer, ki je podrla ženski hitrostni rekord v teku na Triglav.

V začetku julija je 24-letna gorska tekačica Ana Čufer za pot na Triglav in nazaj potrebovala manj kot tri ure, natančneje dve uri, 52 minut in devet sekund. In to ji je uspelo kljub veganski prehrani, ki ji je zvesta že pet let, pred tem pa je bila že sedem let vegetarijanka, kar pomeni, da mesa ne je že 12 let.

Včasih na veganstvo sliši pripombe v slogu, kako hitro bi šele tekla, če bi pojedla kakšen zrezek, največkrat pa nanjo naslavljajo klasično vprašanje, ki ga je vsak vegan slišal že vsaj trikrat: Kje dobi beljakovine?

Foto: Jan Lukanović

Ima veliko energije in redko zboli, zato ne namerava spreminjati ničesar

Njen odgovor je največkrat arašidovo maslo, ki ga obožuje, uživa ga vsak dan, dela pa si ga kar sama. "Obsedena sem z njim, jem ga vsak dan za zajtrk že štiri leta in čakam, da se ga naveličam, a se ga ne."

Beljakovinskega praška na presenečenje mnogih ne uporablja, sicer pa o hrani ne razmišlja preveč, v njej uživa in se ne omejuje, pravi. "Obožujem arašidovo maslo z marmelado, kar je stalnica (smeh, op. p.), sicer pa pojem veliko testenin, krompirja, riža, solate, sadja, sladoleda ..."

Pravzaprav dam premalo na prehrano - ko me vprašajo, koliko beljakovin in ogljikovih hidratov pojem, nimam pojma. Kar mi zadiši, to pojem in za zdaj to zelo v redu funkcionira.

Dodaja, da zboli zelo redko in da ima vedno dovolj energije, zato ne namerava spreminjati ničesar. "Če pa bi začela hujšati, bi postala bolj pozorna na vnos hranil. Za zdaj pa nimam težav."

Tako je dosegla naš najvišji vrh:

Doma ni bilo posluha za njeno veganstvo, pomagala sta ji stric in sestrična

Za vegetarijanstvo in nato veganstvo se je odločila preprosto zato, ker se ji smilijo živali, pravi. Na hrano popolnoma brez živalskega izvora je prešla pred petimi leti, približno takrat, ko se je začela resneje spogledovati z gorskim tekom in ko se je zaradi študija preselila v Ljubljano in začela kuhati sama zase.

"Doma namreč ni bilo veliko posluha za moje posebne prehranjevalne želje, meso sem pogosto pod mizo na skrivaj dajala mački (smeh, op. p.)."

Pri prehodu na veganstvo sta ji tako pomagala sestrična in stric, ki sta že bila vegana, ter ji predstavila vse čare veganske kuhinje. "Sestrična mi je res razširila obzorja."

Smešno je to, da sem pred veganstvom ves čas jedla eno in isto, odkar pa sem veganka, jem zelo veliko različnih jedi. Naučila sem se bolje kuhati, spoznala sem več začimb, prej sem uporabljala samo sol (smeh, op. p.).

Tako kot družina je njeno veganstvo slabo sprejela tudi družba, se spominja, a čudnih pogledov je bila vajena še iz šole, ko je bila vegetarijanka. "Takrat sploh ni bilo možnosti dobiti vegetarijanske malice in sem zato velikokrat jedla samo kruh. Mislili so, da si izmišljujem, bilo mi je res težko, saj so se ves čas norčevali. A čez nekaj let ugotoviš, da so oni idioti, ker te ne sprejemajo takšnega, kot si."

Tudi danes se včasih počuti podobno, saj je na tekmah ena redkih, ki ne je mesa, mlečnih izdelkov in jajc. "Med športniki ni veliko veganov in organizatorji se včasih zmrdujejo nad mano, češ da mi morajo posebej pripravljati hrano - kot da imajo toliko dela!"

Foto: osebni arhiv/Boštjan Ciperle

Vsem, ki dvomijo, predlaga dokumentarec The Game Changers

Odkar je veganka, se počuti veliko bolje, kar se pozna tudi na njenih treningih, predvsem zato, ker nima več težav z želodcem, razlaga. "To se mi je prej, ko sem pila mleko, dogajalo kar pogosto. Med tekom me je začelo tiščati in to je bila precejšna težava. Zdaj so treningi dejansko boljši."

Kako lahko veganstvo izboljša športno pripravljenost, je odlično prikazal tudi lanski dokumentarni film The Game Changers, katerega producenti so eni največjih športnikov na svetu: Arnold Schwarzenegger, Novak Đoković, Jackie Chan in Lewis Hamilton.

Ana pravi, da bi si ta dokumentarec moral ogledati vsak, ki dvomi, da si lahko vegan in uspešen športnik. "In tudi tisti, ki dvomijo o tem, da je veganstvo sploh zdravo."

Ljudje namreč pogosto mislijo tako in takšnim velikokrat povem: sama ne pazim ravno na prehrano, jem tudi veliko sladkega, ne zbolim pogosto in že to mi pove, da nekaj delam prav.

Tudi sama ima med športniki, ki so vegani, vzornico. To je 24-letna avstralska vzdržljivostna tekačica Lucy Bartholomew.

V Ljubljani je super, na Gorenjskem pa katastrofa

Na vprašanje, kakšna je ponudba veganske hrane v Sloveniji, odgovarja, da vedno boljša, predvsem v restavracijah, ki niso primarno veganske, pravi. "Velikokrat se potrudijo in skuhajo veganski obrok, kar se mi zdi zelo lepo. Ne pričakujem nič posebnega, a veliko mi pomeni že to, da me ne gledajo čudno in se potrudijo. To mi je nekaj najlepšega."

Ugotavlja, da je največ veganske ponudbe v Ljubljani, in njen seznam, kaj vse mora poskusiti v prestolnici, je že res dolg, medtem ko je na Primorskem in Gorenjskem katastrofa, pravi.

"V Bohinju in Kranjski Gori je najslabše, tam nimajo nič. Hotela sem pico brez sira, pa se je izkazalo, da so še v pici mleko in jajca (smeh, op. p.). Smešno mi je, ker gre za turistične kraje, pa ne poznajo veganstva, saj mislijo, da jemo sir, in ne ločijo vegetarijanstva od veganstva."

Sama je do zdaj najbolje jedla v Veganiki v središču Ljubljane, ki jo priporoča tudi neveganom.

Foto: Jan Lukanović

Sicer pa vsem, ki razmišljajo o veganski prehrani in ne vedo, kje začeti, predlaga brskanje po člankih in receptih ter poseben enomesečni izziv. "Obstaja Veganski izziv, ki je brezplačen in pri katerem po elektronski pošti dobivaš zdrave recepte, pomagajo ti tudi drugi vegani. Če ne poznaš nikogar in nič, je težko začeti."

Ljudje ne vedo, kako naj si pripravijo palačinke brez jajc, čeprav se da narediti res dobre tudi brez njih, mleko zamenjaš za sojino mleko ...

Predlaga tudi pridružitev skupini Veganski izziv na Facebooku, kjer se že zgolj na vprašanje, kako začeti, zvrsti na desetine komentarjev, saj je "vsak vegan srečen, če ga nekdo to vpraša", v smehu dodaja Ana. "Takoj bo dobil 20 osebnih svetovalcev."

