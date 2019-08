Najslavnejši bodibilder raje kot meso jé rastlinsko hrano #video

Arnold Schwarzenegger, eden najslavnejših bodibilderjev na svetu, ki je nekoč pojedel od deset do petnajst jajc na dan in kar 250 gramov beljakovin, je zdaj velik zagovornik veganstva.

Priljubljeni igralec, "Terminator", nekdanji guverner Kalifornije in eden najslavnejših bodibilderjev na svetu Arnold Schwarzenegger je eden od (nekdanjih) vrhunskih športnikov, ki se pojavijo v novem dokumentarcu The Game Changers.

Gre za dokumentarni film, ki razbija mite o živalskih beljakovinah in prepričanje, da naj bi bile nujen del prehrane vsakega (profesionalnega) športnika. Arnold je eden od športnikov, ki pojasnjujejo, zakaj so prešli na rastlinsko prehrano in kako lahko enake, če ne celo boljše rezultate, dosegajo brez pomoči mesa, mlečnih izdelkov, jajc in druge hrane živalskega izvora.

Poleg 72-letnega zvezdnika se v dokumentarcu, ki ga je soustvarjal James Cameron, pojavijo še Jackie Chan, Novak Đoković in Lewis Hamilton.

Arnold se je začel s fitnesom ukvarjati, ko je bil star 15 let, sčasoma pa je postal najslavnejši bodibilder vseh časov. Foto: Getty Images

Nekoč je pojedel 250 gramov beljakovin na dan

"Jedel sem veliko mesa, dnevno sem pojedel od deset do petnajst jajc ... Na dan sem zaužil 250 gramov beljakovin, saj sem tehtal kar 113 kilogramov," je razložil v dokumentarcu.

Potem pa se je začel bolj izobraževati in ugotovil je, da vseh teh beljakovin ni treba dobiti zgolj iz mesa ali živali: "Sprva smo šli bolj v smeri vegetarijanstva, zdaj pa - če hrano pripraviš na dober način, z dobrimi začimbami - mi je všeč bolj kot meso."

Ob tem je še pojasnil, kako sta se mu, zahvaljujoč rastlinski prehrani, izboljšala zdravje in holesterol, ki je dosegel najnižjo številko v njegovem življenju.

"Da pravi moški jedo meso, je samo marketing"

Arnold sicer že nekaj let promovira veganstvo in spodbuja ljudi, naj jedo več rastlinske hrane, pri čemer dodaja, da ima mesna industrija zelo močan vpliv na ljudi zaradi marketinga, a da je vse mit. "Prodajati idejo, da pravi moški jedo meso - to je samo marketing, ki ne temelji na realnosti."

Priljubljeni zvezdnik je tudi eden od številnih producentov dokumentarca, med katerimi so še Pamela Anderson, Marco Borges, Đoković, Hamilton, Chan, Alexis Ohanian ...

The Game Changers na velika platna po vsem svetu prihaja septembra.

