Začetek predvajanja je bil potrjen v tem mesecu, zaenkrat pa so napovedane še projekcije v Avstraliji, Novi Zelandiji, Nemčiji, Italiji in Avstriji, poroča portal Louder. Film bodo na prizoriščih IMAX prikazali ekskluzivno, preden bo s 14. februarjem 2025 na ogled še v drugih kinematografih.

Prvi uradni dokumentarec o skupini

Film je doživel svetovno premiero na festivalu v Benetkah. Kot prvi uradni dokumentarec o skupini je nastal v neodvisni produkciji in s sodelovanjem članov benda. Režiser Bernard MacMahon je pojasnil, da je želel napraviti novo obliko filma – dokumentarec, ki spominja na muzikal.

"Želel sem združiti štiri različne zgodbe članov skupine pred in po tem, ko so ustanovili svojo skupino, napolniti večji del njihove zgodbe z glasbo in slikami ter kontekstualizirati glasbo z lokacijami, na katerih je bila ustvarjena, in svetovnimi dogodki, ki so jo navdihnili," je povedal leta 2021. Kot je še pojasnil, je uporabil izvirne posnetke in negative ter jih prepletel s plakati, vstopnicami in turnejami.

Rock skupina Led Zeppelin je nastala leta 1968. Foto: Guliverimage

Člani zasedbe Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones in John Bonham se v filmu med drugim spominjajo svojih začetkov, vplivov in tudi nastanka prvega albuma z naslovom Led Zeppelin, za katerega Page pove, da je želel, da bi bila plošča nekaj, česar pred tem še ni bilo mogoče slišati.

