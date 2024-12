Igralka Blake Lively je proti soigralcu in režiserju filma Konča se z nama (It Ends with Us) Justinu Baldoniju vložila tožbo zaradi spolnega nadlegovanja in spletne kampanje za škodovanje njenemu ugledu. V tožbi, o kateri je prvi poročal New York Times, med drugim trdi, da ji je povzročil hudo čustveno stisko.

Govorice o sporu med igralcema, ki sta v glavnih vlogah zaigrala v filmski uspešnici Konča se z nama (It Ends with Us), posneti po istoimenski knjigi, krožijo že več mesecev. Vrhunec so dosegle z nedavno tožbo Blake Lively, ki svojega soigralca in režiserja Justina Baldonija obtožuje spolnega nadlegovanja in škodovanja njenemu ugledu.

"Ponavljajoče se spolno nadlegovanje na delovnem mestu"

V tožbi, vloženi na oddelku za državljanske pravice, imenuje Baldonija, Wayfarer Studios in producenta Jameyja Heatha. Trdi, da so bili vsi omenjeni vpleteni v "ponavljajoče se spolno nadlegovanje na delovnem mestu gospoda Baldonija" in niso storili ničesar, da bi to preprečili. Zapisano je tudi, da je Baldoni tik pred premiero filma najel krizno podjetje za odnose z javnostmi, da bi oblikovalo "prefinjen, usklajen in dobro financiran povračilni načrt", v primeru, da obtožbe o režiserjevem obnašanju na snemanju postanejo javne.

Igralka je na neprimerno vedenje opozorila že med snemanjem filma in sklicala sestanek, na katerem je bil tudi njen mož Ryan Reynolds. Dogovorili so se, da bo na snemanju ves čas prisoten koordinator, ki bo skrbel za spodobno vedenje.

Blake Lively in Justin Baldoni na snemanju filmske uspešnice Konča se z nama. Foto: Profimedia

Film, v katerem sta v glavnih vlogah zaigrala Baldoni in Lively, prikaže zgodbo mlade ženske, ki postane žrtev nasilnega moža in kako to premaga. Čeprav sta v filmu oba zelo prepričljiva, je bilo na gala premieri filma v New Yorku opaziti močna trenja med njima.

Baldonijev odvetnik je igralkine obtožbe zanikal, medtem ko je agencija WME, ki je 40-letnika zastopala, po vloženi tožbi prekinila sodelovanje z njim.

