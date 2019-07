Novak Đoković svoj uspeh pripisuje rastlinski prehrani #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Da se srbski tenisač močno posveča svoji prehrani ni nič novega – že več let sledi brezglutenski dieti, pred kratkim pa je razkril še, da hvalevredne uspehe dosega s pomočjo hrane rastlinskega izvora.

Le dva dni pred epskim spopadom z Rogerjem Federerjem na sloviti wimbledonski travi je Novak Đoković na tiskovni konferenci razložil, kaj mu pomaga pri osvajanju zmag: hrana rastlinskega izvora.

Jem hrano rastlinskega izvora in mislim, da je to eden od razlogov, zakaj se tako dobro regeneriram, nimam več alergij, ki sem jih nekoč imel, poleg tega pa mi je še všeč.

"Ko igraš tri, štiri ali pet ur neprestano, potrebuješ pravo gorivo in zame je pravo gorivo rastlinskega izvora," pa je povedal že pred tremi leti za Forbes, ob čemer je dodal, da ta prehrana ni spremenila samo njegove igre, ampak tudi življenje.

Čeprav že več let ne je hrane živalskega izvora – občasno le kakšno ribo, kot je priznal – pa noče, da ga imenujete vegan, saj ne mara etiketiranja. "Te oznake ne maram zaradi napačne interpretacije in na splošno mi ta naziv ni všeč."

Ponosno na wimbledonski zelenici. Foto: Getty Images

Kakšna je razlika med rastlinsko prehrano in veganstvom?

V osnovi sta rastlinska prehrana in veganstvo enaka stvar, saj obe izključujeta vsa živila živalskega izvora, kot so meso, ribe, jajca, mleko in mlečni izdelki, ter se osredotočata na zelenjavo, sadje, stročnice, polnovredna žita, oreščke in semena.

Razlika je v tem, da je veganska prehrana lahko precej nezdrava – čips je denimo veganski, a še zdaleč ni zdrav. Kot veganska se lahko šteje tudi procesirana hrana, ki je lahko polna sladkorjev in emulgatorjev, rastlinska prehrana pa predstavlja bolj zdrav način prehranjevanja.

Poleg tega veganstvo predstavlja širši pojem; boj za pravice živali, etiko, boj za boljši planet, bojkot oblačil in modnih dodatkov iz usnja, volne in svile itd.

Epski dvoboj z Rogerjem Federerjem je trajal kar štiri ure in 57 minut. Foto: Getty Images

Soustvaril dokumentarec o rastlinski prehrani med vrhunskimi športniki

Pri rastlinskem prehranjevanju gre torej bolj za skrb za lastno telo in zdravje, in to je tisto, kar zanima Noleta.

Prav zato je eden izmed vrhunskih športnikov, ki so pomagali pri nastanku težko pričakovanega dokumentarnega filma The Game Changers, pod katerega se podpisuje sloviti James Cameron.

Gre za dokumentarec, ki razbija mite o živalskih beljakovinah in prepričanje, da naj bi bile nujen del prehrane vsakega (profesionalnega) športnika. To v dokumentarcu poleg 32-letnega srbskega zvezdnika izpodbijajo še Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan in Lewis Hamilton.

"Morate ga gledati, če vas zanima rastlinska prehrana. Govori o tem, kako ta prehrana vpliva na svet, ne samo na osebno zdravje, ampak tudi na trajnost, ekologijo in živali. Zelo se zavzemam za to in v čast mi je, da sem del te ekipe (ki je ustvarila dokumentarec, op. p.)," je o njem povedal tenisač.

Novak je leta 2016 v Monte Carlu, kjer živi, odprl tudi lastno vegansko restavracijo Eqvita.

