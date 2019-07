Đoković po slavju v Wimbledonu povečal vodstvo na lestvici ATP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srb Novak Đoković, ki je v nedeljo ubranil turnirsko zmago na grand slamu v Wimbledonu, je povečal vodstvo na čelu teniške lestvice ATP in ima zdaj kar 4.470 točk prednosti pred drugouvrščenim Špancem Rafaelom Nadalom. Finalist Wimbledona Švicar Roger Federer pa na tretjem mestu za Đokovićem zaostaja že za 4.955 točk.

Do sedmega mesta prav tako ni sprememb, Južnoafričan Kevin Anderson pa je z osmega nazadoval na 11. mesto, saj je lanski finalist Wimbledona letos izpadel že v tretjem krogu. Osmi je zdaj Rus Karen Hačanov, deveti Italijan Fabio Fognini, prvič pa je med deseterico Rus Danil Medvedjev.

Najboljši Slovenec ostaja Aljaž Bedene, ki je izgubil dve mesti in je 87. igralec sveta. Blaž Rola je izgubil eno mesto in je 164., Blaž Kavčič pa je napredoval za šest mest in je 248. na svetu.

* Lestvica ATP (15. julij 2019):



1. (1) Novak Đoković (Srb) 12.415

2. (2) Rafael Nadal (Špa) 7.945

3. (3) Roger Federer (Švi) 7.460

4. (4) Dominic Thiem (Avt) 4.595

5. (5) Alexander Zverev (Nem) 4.325

6. (6) Stefanos Cicipas (Grč) 4.045

7. (7) Kei Nishikori (Jap) 4.040

8. (9) Karen Hačanov (Rus) 2.890

9. (10) Fabio Fognini (Ita) 2.785

10. (13) Danil Medvedjev (Rus) 2.625

...

87. (85) Aljaž Bedene (Slo) 625

164. (163) Blaž Rola (Slo) 329

248. (254) Blaž Kavčič (Slo) 182

...