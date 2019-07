Kako dolgo bi šele igrala, če ne bi bilo novega pravila? #video

Nedeljski finale v Wimbledonu je trajal skoraj pet ur, natančneje 4 ure in 57 minut, kar pomeni, da sta Srb in Švicar odigrala najdaljši finale v zgodovini Wimbledona. Pred tem sta imela rekord na tem prestižnem turnirju Roger Federer in Rafael Nadal, ko sta leta 2009 v finalu igrala 4 ure in 16 minut. Kot zanimivost lahko povemo, da je bil v prvih treh najdaljših dvobojih vedno prisoten tudi Novak Đoković.

Pet najdaljših finalov na turnirjih za grand slam:

OP Avstralije 2012, Novak Đoković – Rafael Nadal (5 ur in 53 minut)

Wimbledon 2019, Novak Đoković – Roger Federer (4 ure in 57 minut)

OP ZDA 2012, Andy Murray – Novak Đoković (4 ure in 54 minut)

Wimbledon 2008, Rafael Nadal – Roger Federer (4 ure in 48 minut)

OP Avstralije 2009, Rafael Nadal – Roger Federer (4 ure in 19 minut)

Roger Federer je v finalu zapravil dve žogici za zmago. Foto: Gulliver/Getty Images

V zadnjem nizu sta pri izidu 12:12 igrala podaljšano igro

Mnogi teniški strokovnjaki se sprašujejo, koliko časa bi še glavna akterja vztrajala na igrišču, če v Wimbledonu ne bi veljalo novo pravilo. Britanski organizatorji so letos uveljavili pravilo, da se v zadnjem, odločilnem nizu, igra do 12:12. Če ne pride do dvojne razlike, se igra klasična podaljšana igra.

Novak Đoković in Rafael Nadal sta leta 2012 igrala finale na OP Avstralije pet ur in 53 minut. Foto: Gulliver/Getty Images

Rekord v finalu imata še vedno Nadal in Đoković

Sicer pa je bil včerajšnji dvoboj drugi najdaljši finale na turnirjih za grand slam. V tem primeru še vedno držita rekord Novak Đoković in Rafael Nadal, ko sta leta 2012 igrala finale na OP Avstralije. Takrat sta igralca na igrišču preživela 5 ur in 53 minut. Takrat sta Srb in Španec dobesedno komaj stala na nogah. Organizatorji so jima na slovesni podelitvi prinesli kar stole.

Daleč najdaljši dvoboj sta pred devetimi leti igrala Nicolas Mahut in John Isner. Foto: Guliver/Getty Images

Daleč najdaljši dvoboj sta pred devetimi leti igrala Nicolas Mahut in John Isner. Tudi ta dvoboj se je igral v Wimbledonu. Samo zadnji niz, ta se je končal z izidom 70:68, je trajal neverjetnih 8 ur in 11 minut, skupno pa sta odigrala 183 iger.