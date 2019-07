Halepova v finalu Wimbledona ekspresno opravila z Williamsovo

Sedemintridesetletna Američanka ostaja pri 23 zmagah na turnirjih za grand slam, Halepova pa je lanskemu naslovu na največjem turnirju na svetu na peščeni podlagi - odprtem prvenstvu Francije v Parizu, danes po 58 minutah borbe dodala še prestižnejšo krono.

"To so bile sanje moje mame. Dejala je, da če hočem kaj doseči v tenisu, moram zaigrati v finalu Wimbledona. Danes je bil ta dan."

"It was my Mum's dream for me. She said if I wanted to do something in tennis I have to play the final of Wimbledon, so today the day came"