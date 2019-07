Wimbledonsko dramo je po več kot petih urah dobil Novak Doković

Lepšega finala si skoraj ne bi mogli želeti. Med seboj sta igrala prvi in drugi nosilec turnirja. Oba sta na sveti travi že okusila slast zmage. Roger Federer je v Wimbledonu slavil osemkrat, medtem ko Novak Đokovič tokrat zmagal petič.

Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković: Na žalost je nekdo moral izgubiti

Novak Đokovič se je zmage veselil malo bolj mirno kot sicer, kljub vsemu pa mu ta zmaga pomeni ogromno. "Mislim, da je bil to eden izmed najboljših dvobojev v moji karieri. Na žalost je nekdo moral izgubiti. Oba sva imela priložnosti. Noro se je bilo vrniti, potem ko je imel Federer dve žogici za zmago. Če se navežem na Rogerja, ko je dejal, da s svojimi leti daje upanje ostalim. Meni ga daje," je povedal Đoković, ki je med drugim povedal, da je že vse od majhnega sanjal in upal, da bo lahko igral in zmagal v Wimbledonu. "Res cenim, da lahko to zmago delim s svojo družino in ekipo," je še dodal prvi igralec sveta.

Foto: Gulliver/Getty Images

Po epskem finalu je prvi do besede prišel 37-letni Roger Federer, ki ni mogel skriti razočaranja. Sprva so ga vprašali, kako se bo spominjal tega dvoboja, je ta v šali odgovoril. "Skušal ga bom pozabiti. Sicer je bil izjemen in dolg dvoboj. Imel sem svoje priložnosti, igrala sva izjemen tenis. Novak, čestitam, bilo je noro. Počutim se dobro, a potreboval bom nekaj časa, da si oporem. Upam, da s svojimi 37 leti dajem upanje ostalim.".

Novak Đoković je v prvem nizu v podaljšani igri pokazal nekaj več zbranosti. Foto: Gulliver/Getty Images

Že prvi niz je bil prava poslastica

Že v prvem nizu sta igralca pokazala atomski tenis. Prvič je zapretil Roger Federer, potem ko je imel v četrti igri celo žogico za "break", a je Švicar ni znal izkoristiti. V nadaljevanju smo lahko gledali zelo izenačen dvoboj. Oba igralca sta dokaj zlahka prihajala do iger na svoj servis. Federer je znova nekoliko zapretil v deveti igri, a se je Novak uspel izvleči iz težav.

Prvi niz je tako odločala podaljšana igra. Tudi ta je bila vse do zadnjega napeta. Roger je imel že vodstvo s 5:3, a ga je zapravil. Nole je dobil tri zaporedne točke in povedel s 6:5. Srb je nato izkoristil prvo žogo za niz in po 58 minutah igre zasluženo povedel z 1:0 v nizih.

Roger Federer je drugi niz dobil po 25 minutah. Foto: Reuters

Drugi niz povsem v znamenju Federerja

Drugi niz se je začel povsem po notah Federerja, ki je Novaku že v prvi igri vzel servis. Roger je v naslednji igri potrdil "break" in povedel z 2:0. Njegova prevlada se je nadaljevala tudi v tretji igri, ko je Baselčan povedel s 3:0. Po šestnajstih minutah drugega niza je imel Federer vodstvo že s 4:0, Novak pa je nerazumljivo povsem popustil. Eden najboljših igralcev na travi tega vodstva ni zapravil in po pičlih 25 minutah drugi niz dobil s 6:1.

Tudi v tretjem nizu je Novak Đoković dobil podaljšano igro (7:5). Foto: Gulliver/Getty Images

Novak se je v tretjem nizu vendarle prebudil

Tretji niz se je začel veliko bolj izenačeno kot drugi. Novak Đoković se je po slabem drugem nizu vendarle prebudil. V uvodnih igrah sta oba brez težav prihajala do iger na svoj servis. Zelo napeta je bila deseta igra drugega niza. Federer je imel na servis Novaka vodstvo 30:40 in imel celo žogico za tretji niz. Novak se je uspel spet izvleči, dobil tri točke zapored in uspel izenačiti 5:5. In tako kot v prvem nizu, je tudi tretji niz odločala podaljšana igra. To je bolje začel Nole, ki je povedel s 3:0. Federer je znižal na 4:5, a je Đoković dobil dve točki na svoj servis in podaljšano igro dobil s 7:5 in povedel z 2:1 v nizih. Tretji niz je trajal 53 minut.

Foto: Gulliver/Getty Images

Uvod četrtega niza se je začel izenačeno. Vse do pete igre, ko je Federer pritisnil na Novaka, te je med drugim naredil tudi dvojno napako, in Švicar je povedel s 15:40. Ta je izkoristil že prvo žogico za "break" in povedel s 3:2. V naslednji igri je potrdil odvzem servisa in imel vodstvo s 4:2. Švicarju je nato Srbu še enkrat odvzel servis in povedel s 5:2. Novak je udaril nazaj v naslednji igri, ko je Švicarju prvič v dvoboju vzel servis in zmanjšal na izid 3:5. Federer vseeno ni zapravil te prednosti in četrti niz dobil s 6:4. Ta je trajal 40 minut.

Peti niz, ki Federer ne bo nikoli pozabil

Foto: Gulliver/Getty Images

V petem nizu je postalo napeto že v četrti igri, ko si je Đoković ustvaril tri žogice za odvzem servisa. Federer je ostal miren in se uspel izvleči iz težav ter izenačil na 2:2. Tudi peta igra je bila zelo zanimiva, saj se moral Đoković kar potruditi, daj povedel s 3:2. Nato je prišla šesta igra. Nole je povedel s 15:40 in Federerju le uspel vzeti servis ter povedel s 4:2. Švicar se je vrnil že v naslednji igri, ko je uspel izničiti prednost. Nato je prišla 15. igra petega niz. Federerju je uspel "break" in v naslednji igri serviral za zmago. Imel je celo dve žogici za zmago (15:40), a se je Đoković vrnil in izenačil na 8:8. Zelo napeto je bilo 23. igri petega niza. Federer je imel spet možnost, da odvzame nasprotniku servis. Novak se je izvlekel in povedel 12:11. Federer je v 24. igri izenačil na 12:12. Po novi pravilih, se po tem izidu v petem nizu igra podaljšana igra. To je na koncu še tretjič v tem dvoboju dobil Novak (7:3) in se veselil velike zmage.

ATP, finale