Đokovića je zmotil odziv londonskega občinstva #video

V petkovem polfinalu je Novak Đoković pokazal, da je tudi on samo človek in da ga čustva včasih ponesejo. Srbu, ki je v polfinalu prikazal izjemno igro, v nekem trenutku ni bilo najbolj všeč, ko je bilo občinstvo na strani njegovega nasprotnika Roberta Bautista Aguta. Igralca pa naj bi, odkar štejejo udarce, odigrala najdaljšo točko v Wimbledonu.

Najdaljša točka, ob kateri vam zastane dih

V petek se je v senci dvoboja med Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom odvijal tudi dvoboj Novaka Đokovića in Roberta Bautista Aguta. Ta ni bil nič manj zanimiv od teniške poslastice med Švicarjem in Špancem. Ravno nasprotno, videli smo lahko izjemno dolgo izmenjavo udarcev (45). Po podatkih podjetja IBM naj bi bila to najdaljša točka na wimbledonski travi, odkar (od leta 2005 op. p.) štejejo število udarcev.

45? Yes, 45-shot.



Zmotila ga je reakcija občinstva

Dvoboj se je med Đokovićem in Bautistom končal po štirih nizih. Čeprav rezultat tega morda ne kaže, je bila zmaga Srba vse prej kot lahka, kar se je videlo tudi po njegovih čustvenih izbruhih, potem ko je storil katero izmed napak. Precej ga je zmotila tudi reakcija občinstva, potem ko je njegov nasprotnik uspel dobiti drugi niz in izenačiti na 1:1.

"To je bil velik izziv tako zame kot tudi za Bautisto, vendarle je šlo za polfinale. Proti njem sem že dvakrat izgubil in to na različnih podlagah. Dvoboj bi se lahko drugače končal. Po nekaj izjemno dolgih izmenjavah žogic sem uspel razbiti njegov servis in na ta način sem prišel do žogic za "break". Četrti niz je bil najboljši in zadovoljen sem s tem, na kakšen način sem končal dvoboj," je po dvoboju na novinarski konferenci dejal prvi igralec sveta.

Glavna motivacija srbskega teniškega zvezdnika danes je, da je na igrišču in da igra tenis. Še vedno je prepričan, da je to bistvo igre. "Na tenis ne gledam kot na svojo službo. V karieri sem že toliko osvojil, da lahko preneham kadar želim. Igram, ker uživam, imam podporo svoje družine in seveda imam željo, da pišem zgodovino tega športa. Želim zmagati čim več turnirjev za grand slam in želim biti zgodovinska številka ena, od katere nisem daleč," je še povedal Đoković.

Federer devetič ali Đoković petič?

Beograjčan bo v nedeljo igral proti Rogerju Federerju, ki je v petek v polfinalu premagal Rafaela Nadala. Tako se v nedeljo na osrednjem igrišču Wimbledona obeta še ena teniška poslastica. Federer bo lovil že svojo deveto zmago v Wimbledonu, medtem ko Đoković brani lansko zmago in lovi skupno peto zmago na sveti travi.