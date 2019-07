Roger Federer si je oddahnil: Zadnja igra je bil nora #video

Federer: Na nesrečo ali srečo me čaka še en dvoboj

Ljubitelji tenisa so v petek pričakovali pravo teniško poslastico. In dobili so jo, ko sta na osrednjem igrišču igrala Roger Federer in Rafael Nadal. Dvoboj se je končal po nekaj več kot treh urah in štirih nizih. Čeprav je Švicar skakal od veselja, se zaveda, da turnirja še zdaleč ni konec.

"Ni še čas za veselje ali da bi bil preveč čustven, čeprav sem zelo zadovoljen. Mislim, da s svojimi izkušnjami lahko to dvoje ločim. Če bi bilo konec turnirja, bi bilo zdaj povsem drugače. Govoril bi drugače in tudi občutki bi bili povsem drugačni. Na nesrečo ali srečo me čaka še en dvoboj," je uvodoma povedal 37-letni teniški igralec, ki bo čez manj kot mesec dni dopolnil 38 let.

Med njima vlada veliko spoštovanje. Foto: Gulliver/Getty Images

Z Nadalom sta na sveti travi igrala prvič po enajstih letih, potem ko sta leta 2008 igrala na epskem finalu, ki ne bo šel nikoli v pozabo. Federer je priznal, da zadnja zmaga spada med eno ljubših v njegovi bogati karieri.

"Od samega začetka sva oba zelo dobro igrala. Zadnja igra je bil nora, bilo je nekaj zares težkih točk. Oddahnil sem si, ko je bilo vsega konec," je še povedal Federer, ki bo v nedeljo proti Novaku Đokoviću v Wimbledonu lovil že deveto wimbledonsko zmago.

Rafael Nadal ni bil najbolj zadovoljen s svojo igro. Foto: Gulliver/Getty Images

Rafael Nadal je priznal, da si je Federer zaslužil zmago, saj njegova igra ni bila na takšni ravni kot pred tem. Svojo igro je izboljšal proti koncu dvoboja, kar pa je bilo za preobrat že prepozno.

"Mislim, da je bolje vračal servise kot jaz. Mislim, da tudi moj backhand ni bil dober kot pred tem dvobojem. Pri backhandu nisem bil dovolj sproščen," je priznal 33-letni Majorčan, ki je letos že 12. zmagal na OP Francije.

Nadal: Nismo še končali svojega dela

Zdaj je že jasno, da bo turnir za grand slam zmagal eden od velike trojice (Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković), kar pomeni, da bo to že enajsti zaporedni turnir četverice, ki ga bo dobil eden od njih.

"Lepo je biti del tega rivalstva in biti med tremi igralci, ki so toliko dosegli v istem obdobju. To je nekaj, kar bo težko ponoviti. Nismo še končali svojega dela … Torej se bo zgodba nadaljevala," je še povedal kralj peska.