Novak Đoković, kot ga nismo vajeni: Vem, da se sliši noro #video

Novak Đoković kot dan in noč. Težko bi primerjali, kako se je nedeljski zmagovalec Wimbledona obnašal v polfinalu in nato v finalu. Srbski zvezdnik je bil v finalu brezizrazen in brez čustev, kar je zanj precej nenavadno. In kaj si je obljubil pred finalnim dvobojem?

Verjetno je marsikoga skrbelo, kaj se med finalom dogaja z Novakom Đokovićem, potem ko je vse dogajanje na igrišču sprejemal precej mirno. Tudi ob končni zmagi je ostal nenavadno miren. Pojedel je, kot je v njegovi navadi, košček wimbledonske trave in se usedel na stol ob igrišču.

"Seveda, ko imate navijače na svoji strani, vam to daje motivacijo, moč in energijo. Ko tega nimate, morate to najti v sebi." Foto: Gulliver/Getty Images

Lahko bi rekli, da je bilo angleško občinstvo na strani Švicarja, ki ima v Wimbledonu že osem zmag, zelo blizu je bil deveti, a ni uspel izkoristiti dveh žogic za zmago. Novak z angleškim občinstvom že v polfinalu ni bil najbolj zadovoljen in jim to na nek način tudi pokazal.

"Vse skupaj poskušaš ignorirati, ampak je zelo težko. Rad imam, ko se zavestno prepričam, da ko skandirajo Roger, jaz slišim Novak. Vem, da se sliši noro, ampak rad to delam. Sicer je to težko odmisliti. Vzdušje je naelektreno in v odločujočih trenutkih, ko se dvoboj lomi … Takrat se občinstvo vživi v dvoboj. Seveda, ko imate navijače na svoji strani, vam to daje motivacijo, moč in energijo. Ko tega nimate, morate to najti v sebi."

Pred dvobojem je sam sebi nekaj obljubil

Dvaintridesetletni Beograjčan je bil skozi ves finalni dvoboj nenavadno miren. Eden izmed razlogov je bil, da se z Rogerjem Federerjem spoštujeta in da sta oba svoja čustva nadzorovala. "Tisto, kar sem si obljubil pred dvobojem, je bilo, da bom ostal miren, saj sem vedel, kakšno bo vzdušje na igrišču. Seveda, Roger je dobro igral, ampak vse scenarije sem imel zamišljene. Vse sem vizualiziral," je povedal Đoković, ki je v Wimbledonu osvojil 16. lovoriko na turnirjih za grand slam.

Roger Federer je po tekmi dejal, da bo skušal ta poraz čim prej pozabiti. Foto: Gulliver/Getty Images

Psihološko eden najtežjih dvobojev

Dejstvo je, da sta bila za "atomski tenis" zaslužna oba. Poleg vrhunskega tenisa sta se igralca namreč borila do zadnjega atoma moči. Občudovanja vreden je predvsem Federer, ki pri svojih 37 letih na igrišču deluje kot športnik v svojih najboljših letih.

"To je bil verjetno eden najbolj zahtevnih dvobojev, kar sem jih igral. Predvsem psihološko. Fizično najzahtevnejši je bil v Avstraliji, ko sem igral proti Nadalu. Igrala sva skoraj šest ur. Psihološko je bil ta dvoboj zaradi vseh okoliščin povsem na drugi ravni. Seveda sem presrečen, poln čustev, ker sem zmagal. Bil sem namreč le en udarec oddaljen od poraza."

V kritičnih trenutkih ni izgubil vere vase

Nole je bil v 16. igri že v izgubljenem položaju, ko je imel Federer pri rezultatu 40:15 dve žogici za zmago, a se je uspel vrniti in Švicarju celo odvzel servis. "S spomini sem se vrnil na OP ZDA, ko sem že takrat proti njem rešil dve žogici. V takšnih trenutkih ne smete izgubiti vere vase, ostati morate osredotočeni in žogico vračati v igrišče. To mi ni najbolj uspevalo, a mislim, da sem v najpomembnejših trenutkih igral najboljši tenis."