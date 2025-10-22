Območje Triglavskega narodnega parka (TNP) beleži iz leta v leto več obiska. Nekatere točke so preobremenjene in glede na izračune nosilne zmogljivosti prostora so v javnem zavodu TNP v zadnjih letih že sprejeli določene ukrepe. O teh razmišljajo tudi pri vzponih na Triglav, ki bi jih lahko omejili z rezervacijskim sistemom.

Kot je povedala vodja informacijsko-izobraževalne službe v javnem zavodu TNP Majda Odar, so njihovi števci obiska v dolinah v letošnji sezoni beležili podobne, ponekod pa tudi višje številke kot lani. Med najbolj obiskanimi so dolina Tamar, Martuljški slapovi, slap Peričnik, Pokljuka ter posamezne točke v Bohinju in dolini Soče.

Nosilna kapaciteta na posameznih točkah že presežena

Ko podatkom s števcev obiska prištejejo še vstopnice za najbolj obiskane naravne znamenitosti, kot so Vintgar, slap Savica in korita Mostnice, pridejo do 1,5 milijona obiskovalcev letno. Na posameznih mikrolokacijah TNP je, kot je opozorila Odar, nosilna kapaciteta zagotovo presežena. To pomeni, da so nadaljnji ukrepi omejevanja dostopa nujni, saj ne gre le za prevelik pritisk na naravo, temveč tudi za socialno kapaciteto prostora in zagotavljanje dostojnih razmer za življenje, kar je naloga vseh deležnikov pri upravljanju tega prostora, je prepričana.

Pozitivne izkušnje z novim prometnim režimom v dolini Vrata

Zadovoljna je s tem, kako se je letošnje poletje obnesel nov prometni režim z omejenim dostopom z osebnimi vozili v dolino Vrata, ki je pripomogel k umirjanju prometa in boljšemu doživljanju obiska doline. "Bo pa treba tudi v prihodnje sistem še spremljati in nadgrajevati," je presodila.

Zapornice na Vršiču še v fazi testiranja

Poseben režim se obeta tudi na Vršiški cesti, kjer trenutno testirajo sistem z zapornicami. Ta je v minulih sončnih dneh, ko so na Vršič vabili zlati macesni, že pokazal pomanjkljivosti, saj se je na prelazu kljub zapornicam, ki naj bi razlikovale med tranzitnimi potniki in tistimi, ki želijo parkirati na vrhu prelaza, zgodil prometni kolaps.

Ukrepi načrtovani tudi drugod po parku

Ukrepi za zmanjšanje osebnega motornega prometa so v načrtu tudi za nekatere druge točke, na primer na izviru Soče in v dolini Lepene. Težave zaradi prevelikega obiska pa se pojavljajo tudi v visokogorju, za katero sicer nimajo podatkov o številu obiskovalcev. Na prerazporeditev obiska visokogorja lahko deloma vplivata omejevanje dostopa do posameznih izhodišč in sistem rezervacij planinskih koč.

Triglav pod vse večjim pritiskom obiskovalcev

Posebej velik pritisk je na najvišjo slovensko goro. Glede na ocene se na Triglav letno povzpne tudi do 70 tisoč ljudi, pri čemer je treba upoštevati, da obisk močno naraste na posamezne lepe dneve, o čemer pričajo tudi podobe, ki prihajajo s Triglava. "Težko rečemo, da je to še lepo doživetje. Prihajamo v fazo, ko bomo, čeprav nekateri ukrepi morda niso zaželeni, kot družba dosegli zavedanje, da je nekaj treba storiti," je prepričana Odar.

Potrebni bi bili ukrepi tudi zaradi varnosti obiskovalcev

Meni, da bi bili glede na dogajanje v visoki sezoni določeni ukrepi potrebni, in sicer ne le z naravovarstvenega vidika, ampak tudi z vidika varnosti obiskovalcev. Vendar pa bi za morebitno omejevanje obiska vrha Triglava potrebovali širši družbeni konsenz. "Gre za skupno odgovornost do obiskovanja tega prostora, ki mu ne le kot osrednjemu delu narodnega parka, temveč tudi kot narodovemu simbolu pripada," je poudarila Odar.

Triglav kot simbol in magnet za množice

"Triglav je nacionalni ponos, gora, na katero naj bi moral iti, če sploh hočeš biti Slovenec. Nanjo želijo tudi tujci, ker je gora mit, legenda, poznana daleč naokoli," je razloge za zelo velik obisk nanizal direktor javnega zavoda TNP Tit Potočnik. Zato bo, tako kot za druge močno obiskane dele narodnega parka, tudi za Triglav potreben izračun nosilne zmogljivosti z vidika ohranjanja narave, izkušnje obiskovalca in varnosti, je poudaril.

Množičen obisk kot najslabša izkušnja vzpona

Že leta 2018 je študija pokazala, da kar tri četrtine vprašanih kot najslabšo izkušnjo ob vzponu na Triglav navaja množičen obisk. Takšna je tudi Potočnikova izkušnja. "Razmere so kaotične, ljudje hodijo gor in dol, ne morejo se srečevati, vpijejo, kdo naj počaka. Situacija je neorganizirana, nepregledna, neregulirana, škodljiva za naravo in nevarna za ljudi," je navedel Potočnik.

Potrebna regulacija za varnejšo in boljšo izkušnjo

"Obisk Triglava je ob vrhuncih bolj ali manj stresna izkušnja in mislim, da je naloga upravljavca, da zagotovi, da ta izkušnja za obiskovalca ne bo stresna ter da bosta zagotovljena varnost in varovanje okolja," je poudaril, prepričan, da bi bila ob regulaciji izkušnja vzpona na Triglav bistveno boljša in varnejša.

Izračun nosilne zmogljivosti kot temelj za prihodnje ukrepe

V programu dela javnega zavoda TNP je izračun nosilne zmogljivosti za vse dele parka, kjer zaznavajo preobremenitve okolja, kar velja tudi za Triglav. Ko bo zmogljivost izračunana, je treba po Potočnikovem mnenju v soglasju in sodelovanju ministrstva za naravne vire in prostor ter s podporo ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport na ustrezen način obiskovalcem predstaviti, zakaj so določene omejitve potrebne in kaj pozitivnega prinašajo vsem.

Mogoči ukrepi: rezervacije vzponov in omejitev dnevnih obiskov

Med mogočimi ukrepi je določitev maksimalnega dnevnega števila vzponov na dan. Pri tem bi morali uvesti sistem, ki bi omogočal rezervacije vzponov in tudi nadzor nad številom načrtovanih vzponov.