Nesrečen konec popolnega dne za Rajmonda Debevca: po padcu na Mojstrovki zlom roke in odpoved svetovnemu prvenstvu

Po petkovem dopoldanskem treningu se je najboljši slovenski strelec vseh časov Rajmond Debevec odpravil na vzpon na Malo Mojstrovko, ki pa se ni končal najbolje. Pri padcu si je zlomil dve kosti nad zapestjem in bo skoraj zagotovo moral odpovedati svoj nastop na svetovnem prvenstvu v Kairu, je zapisal na svojem profilu na Facebooku.

"Po bolj kot ne nedolžnem zdrsu na spustu nazaj proti Vršiču, a precej bolečem padcu na desno roko, sem se zaradi otekline zvečer odpravil na urgenco, kjer je slika pokazala zlom dveh kosti tik nad zapestjem. Gips na roki pomeni, da bom z 99-odstotno verjetnostjo moral na svojo veliko žalost odpovedati tudi nastop na svetovnem prvenstvu v Kairu prihodnji mesec," je sporočil 62-letni Rajmond Debevec, najboljši slovenski strelec vseh časov in dobitnik zlate olimpijske medalje leta 2000 v Sydneyju.