Po 16 letih sta igralca sporočila, da se razhajata

"Vsi smo čutili pritiske in spremembe v teh časih preobrazbe. Razvija se revolucija in najina družina pri tem ni nobena izjema," sta Jason Momoa in Lisa Bonet zapisala v skupnem sporočilu za javnost, "v tej luči sporočava svojo družinsko novico, da se razhajava."

"Tega nisva sporočila zato, ker misliva, da je to vredno razglašati, ampak zato, da lahko naprej živiva ponosno in iskreno," sta še zapisala, "ljubezen med nama ostaja in se razvija, midva pa sva drug drugega osvobodila, da lahko postaneva nekaj novega."

Foto: Guliverimage/AP

Danes 42-letni igralec in 54-letna igralka sta se spoznala leta 2005, še preden je on zaslovel z vlogo v seriji Igra prestolov. Kot je pozneje povedal, mu je bila 12 let starejša igralka všeč še iz 80. let, ko je igrala v humoristični seriji od družini Huxtable z Billom Cosbyjem.

"Imel sem kakšnih osem let, ko sem jo videl na televiziji in rekel: 'Mami, njo hočem,'" je Momoa dejal v intervjuju leta 2017, "bil sem odločen, da jo bom lovil, dokler ne bo moja."

Foto: Guliverimage/AP

Leta 2007 se jima je rodila hčerka, leto pozneje še sin. Lisa Bonet ima iz prejšnjega zakona z glasbenim zvezdnikom Lennyjem Kravitzem hčerko, zdaj že zelo uspešno igralko Zoë Kravitz.

Njun uradni zakon je bil sicer precej krajši kot zveza, poročila sta se šele leta 2017.

